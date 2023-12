Comunidad casi lincha a un hombre acusado de golpear y amenazar de muerte a su expareja en Bucaramanga

Un hombre de 30 años, identificado como Andrés Felipe Jiménez Castañeda, es señalado de ser el responsable de un grave ciclo de violencia que viene padeciendo su excompañera sentimental desde hace varios meses.

El más reciente episodio ocurrió hacia las 5:00 de la tarde de este martes 28 de noviembre, en la carrera 16 con calle 104 B del barrio El Rocío, en el sur de Bucaramanga, en el sitio de trabajo de la joven de 26 años.

Andrés Felipe llegó al lugar y, según el propio relato entregado por la víctima a las autoridades, sin mediar palabra procedió a golpearla.

“Andrés entró y me metió un puño en el cuello. Empieza forcejear para quitarme el celular, como no lo solté me dio más puños. Me agarró el cabello, me mechoneo y me arrastró”, dijo la afectada ante la Fiscalía.

Tras la agresión, la dueña del establecimiento que presenció el hecho salió a la vía pública a gritar para pedir ayuda a la comunidad.

Ciudadanas atendieron el llamado y enseguida la emprendieron en contra de Jiménez Castañeda, propinando diversos golpes.

Al hombre le toco correr y fue así que llegó hasta la carrera 14 con 103A del barrio Jardines de Coaviconsa, en donde fue retenido por la turba enfurecida para seguirlo golpeando.

La Policía, tras ser alertada de la situación, llegó al lugar y capturó al acusado, así como también escuchó los señalamientos realizados por la joven de 26 años.

Los maltratos y una medida de protección

Vanguardia conoció que desde hace 13 meses la mujer dio por concluida la relación sentimental, de la cual nacieron dos hijos: de 9 y 3 años en la actualidad.

La víctima indicó que el hecho sucedido este martes es tan sólo uno de los que se presentan de forma reiterada en los que se incluye maltrato físico, verbal y psicológico.

Son más de cinco anotaciones que le figuran a Jiménez Castañeda, todas por el delito de violencia intrafamiliar. Se adelantan también dos investigación en su contra por el mismo delito.

Producto de todo esto, la Fiscalía reveló en las audiencias concentradas que la joven de 26 años tiene una medida de protección, la cual el señalado agresor al parecer no suele cumplir.

“El 15 de octubre pasado, llegó a la casa, empezó a gritar. Le dijo que era una pe.., una pu.. y que la iba a matar. Ladrona, muerta de hambre y que le dará cuchillo donde la vea (...) El 31 de octubre, llegó con cuchillo a insultar, reclamar porque no le respondía las llamadas. Cogió unos pajaritos de mascotas y los mató”, fue el relato que entregó el ente acusador acerca de estos otros episodios violentos.

El hombre de 30 años no se allanó a los cargos que la Fiscalía le imputó por violencia intrafamiliar. En la tarde de este martes 29 de noviembre, un juez de garantías definirá si le dicta algún tipo de medida de aseguramiento en contra del acusado.