Comunidad cristiana le dio ‘paloterapia’ a un presunto ladrón en Bucaramanga

Este joven de 18 años, de acuerdo con la Fiscalía, el pasado domingo atracó a dos ciudadanos en los alrededores de los barrios Puerto Rico y Miradores de la UIS, ubicados justo detrás de la Universidad Industrial de Santander.

Una de las víctimas se movilizaba, a las 6:20 p.m., por la vía que conecta a estos dos sectores, cuando fue interceptada por el señalado asaltante.

“Deme el celular, deme lo que tenga (...) Páseme lo que tenga perra”, fueron las palabras que Kevin Andrés le habría dicho a la mujer mientras que la amenazaba con un cuchillo en el abdomen.

La ciudadana, temerosa por la situación, entregó su teléfono celular y se fue corriendo para su lugar de residencia a buscar a sus familiares.

Otro atraco

No pasaron ni 10 minutos de cometer este hurto cuando Fernández Rueda, en la entrada del barrio Miradores de la UIS, agarró a su segunda víctima.

“Iba caminando cuando un sujeto me sacó un cuchillo y me dijo que no hiciera bulla, de lo contrario me mataba. Decía que no le importaba matarme, que él pagaba la condena”, dijo el joven afectado en su relato de los hechos entregado a las autoridades.

Por más de que el afectado, un joven estudiante de la UIS, le suplicó a Kevin que no le robara su celular, este se lo rapó tras seguirlo amenazando con el arma blanca y diversas palabras ofensivas.

“Me tomó del bolso y me hizo caminar dos cuadras, yo le dije que por favor no me hiciera nada, pero me llevó hasta un callejón para esculcar qué más tenía. Encontró mi billetera y ahí le lancé unos puños, él me sacó de nuevo el cuchillo y yo salí corriendo”, agregó el estudiante a las autoridades.

La víctima salió en busca de ayuda y se refugió en una iglesia cristiana en donde se adelantaba una celebración religiosa.

Todo este alboroto no pasó por alto para los feligreses, quienes salieron en búsqueda del señalado ladrón.

Entre varios lo persiguieron, lo agarraron y le propinaron varios puños y patadas en el rostro.

Para fortuna del presunto asaltante y antes de que la situación pasara a mayores, la Policía arribó al lugar y fue capturado.

Las dos víctimas lo reconocieron, lo acusaron y se le hallaron los dos teléfonos celulares hurtados, avaluados en cerca de $2 millones.

El capturado, de quien se dice también sería un consumidor de estupefacientes, fue presentado en audiencia ante un Juez de Control de Garantías. La Fiscalía le imputó cargos por hurto calificado y agravado, a los cuales no se allanó. Aún así se le impusieron medida de aseguramiento.