Con mural, piden justicia por mujeres asesinadas

Las mujeres asesinadas en la región no quedarán en el olvido. Lo dejaron claro sus familiares así como el Movimiento de Mujeres de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, quienes encontraron el lienzo ‘perfecto’ para plasmar con sus puños el rostro de cada víctima.

Con un mural de más de dos metros de altura, en la Avenida 52 del barrio Primero de Mayo, les rinden un sentido homenaje a todas.

La colorida imagen, donde predominan el rosado, el púrpura, el rojo y el amarillo, exige justicia, reparación y verdad.

“Es un mural de resistencia y lucha. Expresamos mediante el arte que ni las Instituciones ni el poder Político nos pueden silenciar.

“Son 15 mujeres que ya no tienen voz; es una acción de acompañamiento. Hoy hacemos historia en la comuna 5”, explicaron las líderes de la iniciativa, quienes aseguraron que por estos crímenes aún no han dado respuesta y esperan que no queden en la impunidad.

Invitaron a las mujeres a denunciar todo tipo de maltrato físico o verbal.

Algunas de las víctimas

Entre los rostros plasmados se encuentra Mailen Cruz Giraldo, de 36 años, asesinada el 6 de mayo en el corregimiento La Fortuna. Era madre de tres hijos de 19, 18 y 8 años de edad. Su cuerpo quedó irreconocible debido a los golpes que le dieron.

Otro de los crímenes registrados este año fue el de Sedigne Moreno Gutiérrez, de 39 años. El cadáver fue hallado el 7 de junio flotando sobre el río Magdalena, cerca del barrio Arenal, donde residía junto con sus 8 hijos menores de edad. Asimismo, el rostro de la docente María Angélica Polanco se inmortalizó en este gran mural. La hallaron muerta en una zona boscosa del corregimiento de El Llanito, el pasado 21 de julio. El homicidio más reciente es el de María Esneda García Sandoval, de 60 años, a quien hallaron sin vida en su cama tras sufrir 4 golpes en la cabeza.