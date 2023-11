$!Con un bazar buscan recursos para reparar volqueta que fue arrastrada en Girón

“La bancada de la vía era más amplia, el agua había erosionado la orilla. Cuando la gente empezó a grabar ya se había ido un gran pedazo de carretera. El carro se me bloqueó y no pude andar ni atrás ni adelante”, señaló Luis Fernando.

A ‘Pochola’ como había sido bautizada la volqueta, la había adquirido con los ahorros de toda su vida. Luis Fernando vive en el barrio Lagos II de Floridablanca y su vehículo era el sustento para mantener a su esposa y sus tres hijos menores de edad.

Ahora sus amigos y conocidos han iniciado campañas en redes sociales para reunir recursos y buscar reparar a ‘Pochola’.

“La gente me tiene aprecio. Me sale más barato volverla a reparar que comprar otra. Lo único que se me desapareció fue el troque trasero. La idea es recuperar la caja y el motor. El modelo es viejito, pero la estructura era nueva”, señaló el conductor.