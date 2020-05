Concejal y funcionario de la Alcaldía de Mogotes se accidentaron este lunes en Santander

Un automóvil se accidentó en el sector de Pescadero cuando el conductor transportaba al contratista de la Alcaldía Jeison Andrey Pinto Pinto de Mogotes y al concejal Gerardo Sierra.

El alcalde de Mogotes, Édgar Higinio Rueda Triana, afirmó que los ocupantes del automóvil se desplazaban para cumplir con una cita en la Gobernación de Santander. “Gracias a Dios están ilesos, solo pérdida material del vehículo. No sufrieron laceraciones graves ni afectaciones a su salud”.

No obstante, Rueda precisó que tanto Pinto como Sierra fueron remitidos al hospital de Aratoca, mientras que el conductor se trasladó en la grúa hasta San Gil.

El mandatario aseguró que al parecer el automotor sufrió una falla en los frenos que generó el accidente hacia el mediodía de este lunes.

A su turno, el teniente coronel Diego Edixon Mora Muñoz, Jefe de la Seccional de Tránsito de la Policía de Santander, detalló que el volcamiento del vehículo ocurrió en un sector de la vía entre Curití y Aratoca.

El uniformado precisó que el conductor perdió el control del vehículo. “Como no se registraron lesionados no se abrió proceso en la Fiscalía. Como los daños del vehículo lo asumen ellos mismos, no hay investigación en contra de nadie. El conductor es el propietario del carro y no generó daños a ninguna propiedad, ni daños a terceros”.

Mora señaló que los ocupantes del automotor sufrieron solo algunos golpes que no revisten gravedad.