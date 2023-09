Conductor agredió con machete a un ciclista en Bucaramanga

“Me seguía insultando y me dice que me va a pegar. Me daba miedo irme, que me echara el carro encima. En ese momento alcanzo a sacar mi celular y grabarlo cometiendo el daño”, añadió el afectado, un hombre de 45 años.

“Me dirigía para mi casa a descansar (...) El señor me empezó a agredir verbalmente, me empezó a insultar. Yo le pedí disculpas y me empezó a golpear la defensa del carro con los tacos de las zapatillas que tiene. Eso me enfureció mucho, diciéndome borracho, drogadicto y demás groserías”, relató.

Ante la negativa de responder por el daño que habría cometido, el conductor del automóvil argumentó que procedió a dañar el rin de la bicicleta con el machete.

El ciclista contestó que en ningún momento le dañó la defensa al carro y que se encuentra en la búsqueda de cámaras que revaliden esta versión. Los daños, según él, son por el orden de $1 millón.

“Yo no me acerqué nunca al carro, es ilógico que yo le haya cogido el carro a patadas. Con esos zapatos le hubiera hundido las latas, siendo un daño más grande, y con lo molesto que estaba ese señor me hubiera golpeado. Es un hombre mucho más alto que yo, hubiera tenido la ventaja. Mi error fue decirle una grosería, lo acepto, pero no se justifica esa reacción”, concluyó el afectado.