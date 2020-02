Conductor quedó atrapado tras chocar contra un camión en Bucaramanga

Los gemidos ahogados que pronunciaba pasadas las 12:30 del mediodía de ayer Cristian Ricardo Carreño, de 36 años, en el sector de La Cemento, en el norte de Bucaramanga, hacían imaginar lo peor.

Su cuerpo yacía atrapado con múltiples heridas entre las retorcidas latas de un pequeño automóvil Spark GT, de color blanco y de placas IPR-760, que minutos antes conducía en sentido La Cemento - El Palenque.

Paramédicos, Policía y comunidad en general unieron esfuerzos para rescatarlo de aquella prisión metálica en la que se había convertido su automóvil tras golpear aparatosamente con un tractocamión Kenworth, de matrícula R61-340, el cual iba desde El Palenque hacia Los Colorados.

Precisamente aquel accidente de tránsito, de acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades, se habría presentado luego de un adelantamiento prohibido realizado por el automotor.

“El carrito estaba adelantando y no se dio cuenta que la mula venía. A pesar de que la mula intentó sacarle el quite, el conductor no lo logró”, reportó un testigo de lo sucedido.

La magnitud del impacto fue tal que Cristian Ricardo, oriundo de Lebrija, quedó aferrado al volante, mientras varios vidrios y demás objetos filudos que salieron volando le ocasionaron cortaduras en varias parte del cuerpo, en especial el rostro.

Como si esto fuera poco, sufrió una fractura expuesta de fémur izquierdo, que prácticamente lo dejó inmóvil hasta que finalmente lo lograron rescatar y trasladar en una ambulancia a la Clínica La Merced, en donde al cierre de esta edición era valorado.