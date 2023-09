Conmovedora escena de madre que recibió el diploma de su hijo, asesinado por sicarios

El hecho de sangre ocurrió en una discoteca, propiedad del padre de Antonio, ubicada en el corregimiento de Orihueca, en la Zona Bananera. El joven acompañaba a su papá cuando aparecieron sicarios y uno de ellos disparó contra una mesa con varias personas. En el ataque impactó a Antonio y a tres personas más.

Las víctimas fueron auxiliadas, pero el joven no logró pasar esa dura prueba. Los demás heridos fueron atendidos y no registraron mayor gravedad. A la fecha no se sabe por qué y contra quién iba el ataque a balas.