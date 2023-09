Conoció a su homicida por Internet: el agresor la robó y la estranguló con la correa de su perro

Medios aliados se contactaron con Carolina, una sobrina de la víctima, quien, con su voz entrecortada y con la tristeza del vil crimen, relató lo que sabe hasta el momento.

Siga leyendo: ‘Popeta’, a la cárcel por matar a su cuñado y atentar contra padrastro

“Mi tía conoció a este sujeto por Facebook, este tipo se presentó ante ella con el nombre de Leonardo Galindo, no sabemos si realmente se llama así, de una edad aproximada entre 55 y 60 años. Él le dijo que era un operador de maquinaria, que trabajaba para uno de los contratista del Metro de Bogotá y que vivía supuestamente en el barrio Candelaria La Nueva (Ciudad Bolívar). Le dijo que supuestamente sufría de cáncer y que también tenía episodios depresivos, situación que lo había llevado a intentar muchas veces suicidarse. Eso me lo contó ella más o menos hace 15 días”, relató ayer la familiar.

De acuerdo con el testimonio de la familiar, no se sabe desde hace cuánto tiempo Gladys estaba hablando con el individuo. No obstante, en videos de cámaras de seguridad de la vivienda de la mujer se observó al hombre llegar al lugar el 1 de septiembre y esperarla por un buen rato.

“Tenemos videos del ‘man’ como desde el 1 de septiembre, pero no sabemos desde hace cuánto tiempo ellos se estaban hablando, eso es una incógnita para nosotros en estos momentos. El sujeto con el tema de su enfermedad y su tema psicológico se le fue metiendo a mi tía y le empezó a pedir ayuda económica, que necesitaba para sus gastos médicos, sus medicamentos. Mi tía era una persona que se caracterizaba por ayudar a otras personas, cualquier persona que le pedía ayuda ella no se la negaba. Ese 1 de septiembre cuando se acercó al edificio, esperó a mi tía, pero ella estaba trabajando, entonces dejó como una carta diciéndole que estaba decepcionado porque mi tía le había ofrecido ayuda y en ese momento no la había encontrado. Ese día le dieron ingreso, le dejó la carta en la puerta y se fue”, dijo Carolina.