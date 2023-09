Creador de contenidos de Bucaramanga denunció el hurto de su motocicleta

“Fue a las 7:30 de la noche. Siempre la dejo en la puerta de la casa, aquí en la entrada. Mi madre me llamó tres veces para que la entrara, luego bajé a guardarla y ya no estaba. Eso fue en segundos y la bulla que escuché fue como un camión, no sé si la echaron ahí”, dijo Marvin a Vanguardia.

La motocicleta hurtada es una Yamaha FZ, de color negro y de placa FLR-53E, modelo 2017.