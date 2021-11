Crece robo de cobre del alumbrado público en Bucaramanga

No para la delincuencia en Bucaramanga: Dos violentos robos se registraron en el Norte y Centro de la ciudad

Las noches se han vuelto aún más oscuras en Bucaramanga. Al finalizar el día, cuando se cree que las luminarias de las calles darán paso a la seguridad y confianza para los ciudadanos, llegan los ‘vándalos’ a demostrar que no le temen a nada ni a nadie.

Más sectores en penumbra

Más ciudadanos han denunciado la misma situación en otros sectores como el estadio La Flora, así como en el intercambiador de Neomundo, cuyas luminarias hace días no se han encendido por el robo del cobre del cableado. Otro sitio que padece la misma situación está ubicado en los alrededores de Mejoras Públicas. Allí, según denunciaron, “después de la 6:00 de la tarde el extremo entre la glorieta del Chicamocha y la carera 27 permanece en tinieblas. Este fin de semana se robaron el cobre de las cajas de energía, ayer en la madrugada extrajeron los cables de cobre y a pesar de la denuncias de los celadores se llevaron todo. La Electrificadora (ESSA) no ha revisado y la Policía no bajó en busca de los ladrones”.