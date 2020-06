“Ya se había pactado el dinero para el rescate y ellos (Gaula) lo que hicieron fue adelantar las cosas y por eso pasó lo que pasó, para eso ya se había hecho un acuerdo de la entrega del dinero para que nos dieran al esposo de mi hija y resulta que hicieron las cosas con anterioridad y todo salió así, mal. Hoy traen el cuerpo, está en Aguachica”, manifestó por su parte la suegra de Juan Pablo.

La esposa, entre llanto, expresó que “después de todo esto estoy esperando a mis cuñados para que me digan qué pasó, no me han dicho nada, no tenemos claro. Nos dicen que agarraron a nueve personas pero ahora resulta que nada tenían que ver, es una mentira tras otra”.

¿Qué dicen las autoridades?

La Policía del Cesar, según declaraciones entregadas al periódico El Heraldo, señaló que el hecho se registró en momentos en que unidades del grupo de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, se encontraban realizando labores de reconocimiento en el sector conocido como Pica Pica, en límites con los departamentos de Norte de Santander y Cesar.

Al parecer, cuando la patrulla se encontraba atravesando el lugar, fue emboscada desde diferentes flancos.

“Durante el enfrentamiento, los delincuentes toman la cobarde decisión de ultimar al ganadero de 50 años, quien según se ha podido establecer, estaba custodiado por varios sujetos fuertemente armados, en condiciones deplorables; en el procedimiento son capturados cuatro integrantes del grupo criminal, quienes estaban encargados de la custodia del plagiado”, informó la Policía a El Heraldo.

De acuerdo con información oficial, el Gaula de la Policía desplegó varios allanamientos en Ocaña, donde fueron capturados otros cinco presuntos secuestradores.

En Bucaramanga, donde este miércoles la familia permanecía a la espera del cadáver, entre lágrimas recordaron a Juan Pablo como “un tipazo, callado, humilde, nunca hablaba de plata, nunca alzó la voz, nunca un grito, era un ser humano total, íntegro, hablaba pasito, era muy sencillo. A sus hijos y a su esposa nunca les faltó nada porque él era muy entregado a su hogar”.