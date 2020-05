¡Cuidado con las estafas virtuales! Los bandidos no han salido a cuarentena

Ni siquiera una pandemia como el Covid-19 ha podido controlar el accionar de los bandidos. En medio de la cuarentena, los delincuentes se han reinventado y siguen acechando a sus víctimas a través de mecanismos virtuales. Vanguardia le cuenta cuáles son las trampas más comunes y las recomendaciones para que no caiga en ellas.

Mensajes de texto falsos al celular o correso electrónicos

Uno de los métodos más comunes de estafa virtual es enviar mensajes de texto con información falsa a miles de personas con el fin de aumentar la probabilidad de que alguna caiga.

El más usado es indicarle a la víctima que su cuenta bancaria ha sido bloqueada. Envían un enlace donde supuestamente puede desbloquearla. Cuando el usuario ingresa debe entregar todos sus datos para supuestamente volver a habilitarla.

Los delincuentes aprovechan para usar esa información y hacer compras virtuales o transferencias.

Otra mensaje de texto común que usan los delincuentes es hacerse pasar por un familiar de la víctima. Le dicen que es un tío o un primo y que están en apuros. Que si les puede hacer una consignación rápida para salir del aprieto. La víctima, angustiada, envía su dinero.

Perfiles falsos en Facebook

El anzuelo son perfiles falsos de la red social de Facebook, donde los delincuentes crean cuentas clones de las personas que quieren estafar, para así poder acceder a sus datos personales, cuentas, entre otros.

El proceder de esta forma delincuencial es estudiar el perfil de la víctima, localizar un amigo, crear una cuenta idéntica, con la misma foto, amistades en común y hasta publicaciones similares.

Luego, escribir a través de Messenger y pedir ayuda donde les piden consignaciones urgentes y las personas caen en la estafa, sin verificar el perfil.

Encomiendas del extranjero

De nuevo los bandidos estudian a las víctimas y crean perfiles falsos en Facebook, Instagram o Whatsapp para acercarse a ellas.

A la víctima, convencida de que está hablando con su amigo, le dicen que le van a enviar una remesa o una encomienda para su casa.

Ya aceptada la propuesta por parte del afectado y de haber entregado datos personales, días después recibe una llamada, supuestamente de la empresa transportadora de la mercancía, a confirmarle que el envío había llegado al país.

Sin embargo, en la comunicación le advierten que la encomienda se encuentra represada por la Policía Fiscal Aduanera o la Dian porque el peso y dimensión sobrepasa lo establecido.

“Le dicen al afectado que si no paga cierta cantidad de dinero por la mercancía tendrá problemas penales. El ciudadano, angustiado por la situación, accede al pago que se da a través de consignaciones bancarias... Pero en ningún momento hay amigo en el exterior ni mercancía, lo único que hay es una estafa.

Compras falsas en Instagram

Uno de las redes más usadas para la venta de artículos en internet es el Instagram. El usuario permanentemente ve publicidad de productos que atraen su atención. Muchas de estas tiendas son reales y ofrecen todas las garantías.

Sin embargo, se ha convertido en un espacio que usan los 'telebandidos' para asechar a sus víctimas.

El método más usado es publicar promociones muy llamativas con precios muy por debajo de su costo real.

La víctima, atraída por la oferta, entra en el enlace y sigue los pasos para hacer su compra. Tras pagar le dicen que debe esperar entre 3 y 4 días el envío del producto.

No obstante, nunca llega nada y luego el perfil desaparece. No hay forma de reclamarle a nadie. Instagram no responde por lo que publiquen sus anunciantes.

Páginas bancarias falsas

En muchas ocasiones los usuarios bancarios necesitan hacer una transacción de forma virtual, pero desconocen la dirección exacta de la página de su banco. Entonces lo que hacen es buscarla en algún buscador como Google, el cual le arrojará miles de resultados.

Los más incautos no se fijan qué páginas abren y pueden abrir un sitio clonado. Es decir que ven exactamente todo lo que hay en la página de su banco, pero no es su banco, es una página falsa.

Tras navegar unos minutos, un usuario experto podría percatarse que algo no está bien. Sobre todo con las diferencias en las medidas de seguridad que tiene la original y la falsa. Sin embargo, muchas víctimas no lo hacen y entregan información como claves o números de tarjetas.

Los hackers no duermen

Mientras usted navega en algún sitio web, puede verse atraído por alguna publicidad llamativa. El usuario decide abrirla y comienza a ver que se despliegan ventanas extrañas sobre la pantalla. Con tal de cerrarlas rápido, la víctima no se percata que puede estar entregándole los permisos de acceso a su móvil o pc a los hackers.

De ahí en adelante, el bandido virtual podría conocer todo lo que usted digite o haga en su celular o computador, sin que usted lo pueda saber.

Recomendaciones

- Cuando navegue en internet, tenga cuidado con las páginas que usted abre. Solo entre a sitios seguros y que usted sabe su procedencia. Al abrir páginas que usted no conoce puede estarle abriendo la puerta a los delincuentes.

- Siempre que vaya a hacer una transacción virtual verifique la dirección exacta de la página de su banco en algún recibo o comunicación oficial previa que haya recibido por algú canal seguro. Evite los buscadores en línea.

- De igual forma, cuando necesite hacer transacciones desde su celular, no use los navegadores. Lo mejor es usar las aplicaciones que tienen la mayoría de entidades bancarias.

- Nunca, por ningún motivo, entregue información personal como direcciones, cédulas, claves o nombres, a través de redes sociales.

- Si tiene dudas sobre la procedencia de mensajes o llamadas, diríjase directamente a los canales oficiales que le ha entregado su banco para que se comunique.

- Si va a hacer alguna compra virtual, preferiblemente use plataformas de e-commerce como Ebay, Amazon, Mercadolibre, Linio, etc. Si no encuentra el producto que requiere y solo aparece en los perfiles de esas tiendas, revise los comentarios, las fotos, la cantidad de usuarios que tiene, el tiempo de creación del perfil y si puede exija pagos contra entrega.

- En cualquier caso, no dude en comunicarse con las autoridades, La Policía y la Fiscalían tienen una unidad para atender los delitos informáticos.