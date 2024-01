Daniel Bastidas, conocido en Piedecuesta como 'El Profe', está desaparecido: familiares piden ayuda

El hombre, de 54 años, fue visto por última vez vestido con una camiseta roja, una pantaloneta blanca y unos tenis color negro. Como característica particular, Daniel Bastidas padece de la condición de enanismo, su altura es de 1 metro con 30 centímetros.

De acuerdo con su hermana, Martibel Bastidas, Daniel salió desde las 10:00 a.m. ese miércoles. Dijo que no se demoraba, pero no contó a qué lugar se dirigía.

"Le pregunté si se demoraba, me dijo que no, que enseguida volvía y ahora no sabemos nada de él. Algunos amigos nos han dicho que lo vieron por última vez en el semáforo de la octava, en el centro de Piedecuesta", agregó su familiar.

Le recomendamos leer: Mecánico santandereano desapareció hace 11 días cuando viajaba de Bucaramanga a Santa Marta

Sus seres queridos ya reportaron a la Policía Metropolitana de Bucaramanga su desaparición. Así que si ha visto a Daniel, también se puede comunicar al 123 para reportar su hallazgo.