Delincuente que pretendía robar una cadena de oro en Bucaramanga, se recupera en una clínica

Los ladrones no corrieron con suerte en el barrio Dangond en Bucaramanga. Luego de cometer un hurto, se encontraron de frente con la Policía. Ocurrió ayer en la calle 107b con carrera 15, cuando un comerciante de 30 años fue abordado por dos delincuentes que armados se apoderaron de su cadena: un rosario de oro.

Solo que cuando los sujetos ya habían ‘coronado’ y se disponían a huir con el elemento hurtado, a 30 metros se encontraba una patrulla de la Policía que no dudó en reaccionar y se enfrentó a los ladrones para evitar que se fugaran.

Según el relato de la víctima, se disponía a subirse a su vehículo que lo había dejado aparcado en la calle. Cuando abrió la puerta del automóvil observó que dos personas que se movilizaban en una motocicleta se le acercaron, el parrillero portando una pistola.

“Me apuntaron con el arma de fuego, me raparon la cadena y me dijeron que si hacía algo me disparaban, que no fuera a gritar porque me mataban sin pensarlo. Se subieron a la moto y se fueron”, señaló el comerciante.

Una vez el ladrón que iba como pasajero tenía en su poder el elemento de oro que le rapó a la fuerza a la víctima, y en su otra mano llevaba la pistola, apareció una patrulla del cuadrante de Girón, ya que ese sector de Bucaramanga limita con el barrio España que pertenece a la ‘Villa de los Caballeros’.

Los policías les gritaron a los delincuentes que se detuvieran, pero al ver que hicieron caso omiso, iniciaron la persecución y el intercambio de disparos.

Como se aprecia en un video de una cámara de seguridad, uno de los sujetos quien resultó herido, se bajó de la moto mientras su cómplice lo dejó abandonado.

Quien conducía la moto huyó, pero está plenamente identificado al igual que las placas de su motocicleta. Se ha iniciado su búsqueda para dejarlo en manos de la justicia.

El presunto delincuente que resultó herido fue detenido; en su poder se halló la cadena de oro y una pistola que al ser analizada por miembros de la Sijin se concluyó que era traumática, pero no deja de ser un peligro ya que un impacto de esta arma de letalidad reducida en sectores sensibles del cuerpo puede ocasionar la muerte.

El herido presenta dos impactos de bala en la espalda y un glúteo, que no revisten gravedad, sin embargo fue remitido a un centro médico de Floridablanca y está bajo la custodia de los galenos y de las autoridades, a la espera de su evolución para ser dejado a disposición de la Fiscalía.

Frente al hecho, el mayor Diego Celis, oficial de la Policía de Girón, resaltó la acción de sus subalternos en reaccionar de manera oportuna y frustrar el atraco enfrentándose a los sujetos que estaban armados.

“Se encuentran con el hurto y de manera valiente actúan. Esa es nuestra labor constante por salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos, siempre estamos dispuestos a ayudar y a servir. Esperamos dar con el otro bandido que debe responder por este hecho”, señaló el oficial.

Por su parte la víctima también reconoció la labor de los uniformados por arriesgar sus vidas para recuperar su objeto de valor. “Agradezco a la Policía. Fui víctima de este hurto, pero al final se evitó. Hasta no pasar por una situación de estas, uno no reconoce la labor de los uniformados. Realmente gracias por esta valerosa acción”, destacó.