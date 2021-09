Comerciantes de San Vicente de Chucurí denuncian extorsiones de ex paramilitares

Lo grave es que, según denuncia la comunidad, detrás estarían ex paramilitares que delinquieron en esa zona y que ya cumplieron condenas. Ahora estarían en libertad y ¿de regreso?.

Y es que algunos comerciantes han manifestado que desde hace dos meses son víctimas de extorsiones; les exigen aportes económicos para compra de munición y, de paso, para “acabar con los delincuentes que azotan el pueblo”. A quienes se niegan, los amenazan con convertirlos en objetivos militares.

“Entre los presuntos responsables de estos actos delictivos estarían los hermanos alias León y alias Roberto Mico, quienes fueron condenados por pertenecer a grupos paramilitares.

“Ambos fueron beneficiados con la Ley de Justicia y Paz en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en 2007”, señaló en un comunicado público la Corporación Compromiso Ciudadano, dando a conocer la denuncia de los chucureños.

Gaula, inteligencia

y Policía investigan

Las autoridades realizarán un consejo de seguridad con 70 comerciantes a fin de indagar sobre la procedencia de los panfletos que estarían distribuyendo de manera anónima, según confirmó la Policía.

El Coronel Wilson Javier Parada González, comandante del departamento de Policía Santander, manifestó que “hasta el momento en la jurisdicción del municipio no se han recibido denuncias por casos de extorsión en los últimos 15 días.

“Doy un parte de tranquilidad, reitero que esas denuncias no son ciertas, se está patrullando durante las noches en el casco urbano y no por ninguna alerta, sino para evitar que esto suceda. Eso pasó hace muchos años, pero ahora no, San Vicente no tiene ningún inconveniente de orden público”, dijo el Alcalde Óscar Rodríguez en entrevista con W Radio.

La región del Chucurí en Santander ‘pagó’ con creces las consecuencias del conflicto armado.

Más de 9 mil personas fueron desplazadas y despojadas de tierras por los llamados ‘Macetos’ y algunas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Los habitantes de la capital cacaotera de Colombia ya habían enterrado los recuerdos de esas épocas atroces. Ahora temer un ‘resurgir’.