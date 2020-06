Denuncian inconsistencias en procedimiento de supuesta muerte por Covid-19 en Floridablanca

Solo que seres queridos no están del todo convencidos sobre su muerte y denunciaron inconsistencias en los protocolos e incluso en la atención que recibieron. Así lo dio a conocer Luis Carlos Vega, uno de sus hijos.

“El 2 de junio se accidentó dentro de la casa, lo llevamos a la Foscal de urgencias y allá estuvo un día.

“Sufrió fracturas en dos dedos de los pies, luxación de clavícula, laceraciones y contusiones. Le dieron de alta y lo llevamos para la casa”.

Al tercer día, el viernes 5, comenzó con dificultades respiratorias y en la madrugada del sábado decidieron llevarlo de nuevo a la Clínica.

“Como tenía afección respiratoria no lo recibieron por urgencias, sino por el área de sospecha de Covid, pero ya en la mañana una enfermera nos dijo que tenía unos trombos que se le habían formado por el golpe y que lo iban a tratar”, explicó Luis Carlos.

Una pesadilla

Sin embargo, a las 3:20 de la tarde del sábado 6 de junio, don Ramón falleció mientras esperaba ser trasladado a otra clínica en donde sería internado en una UCI.

El médico que les dio la noticia explicó que un trombo que le había obstaculizado la circulación en las arterias y le había producido un paro cardiorrespiratorio.

“Pedí que me lo dejaran ver y entramos, lo estaban aseando dos enfermeros sin ningún tipo de protección; se hicieron a un lado y nos despedimos, lo tocamos, lo abrazamos y salimos”.

El verdadero drama para la familia llegó cuando fueron a preguntar el procedimiento para retirar el cuerpo y les dijeron que debía ser cremado de inmediato por sospecha de COVID.

Luis Carlos no quiso autorizar y en la clínica aceptaron esperar al día siguiente a que entregaran los resultados, pero el domingo les dijeron que había salido positivo y debían quemar el cuerpo.

Fue un adiós más triste que cualquiera

Finalmente, el cadáver fue cremado el pasado lunes al mediodía, la única despedida que pudieron darle fue ver desde lejos al coche fúnebre ingresar al cementerio Las Colinas.

“No pudimos ni siquiera despedirlo, es un sentimiento muy tenaz, no se les pasa por la cabeza lo que uno puede estar sufriendo”, precisó el hijo quien insiste en que ese no era el diagnóstico y no tuvieron la oportunidad de realizarle una contramuestra al cuerpo.

“Es el atropello más grande que pueden hacer contra las personas.

“Quiero levantar la voz para que la gente esté muy pendiente de eso, porque le puede pasar a cualquiera”, finalizó.