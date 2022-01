Deportistas denuncian presuntos abusos de un entrenador de un club de atletismo en Bucaramanga

Hoy, con más de 20 años decidieron hablar y sacar a la luz pública cada uno de sus casos.

Dejaron a un lado el miedo y se llenaron de valor para evitar que más niñas sigan siendo víctimas de sus ‘pretensiones’.

“Crecí sin papá y no vivía con mi mamá, desde muy pequeña me fui a vivir en una casa de deportistas y pasé varias cosas con ese señor, pero yo lo veía como un padre y en ese entonces no veía lo malo de las cosas”, manifestó una de las niñas vinculadas a este club.

La obligaba a entrenar sin importar si tenía dolores o lesiones, la insultaba en público, la humillaba y en una ocasión le echó un vaso con agua en la cara mientras entrenaba.

“Una de las cosas más fuertes que pasé con él y comencé a reaccionar, fue cuando me propuso que me acostara con él y que me seguía ayudando económicamente y me compraba una casa. Quedé sorprendida y bastante impactada que lloré todo el día porque no entendía lo que estaba pasando, por qué me decía eso, porque cuando me gritaba o me insultaba pensaba que era para que fuera buena deportista”, comentó la víctima.

Agregó que le hacía masajes en los glúteos. “Me bajaba la licra y me tocaba, pero en ese momento lo veía normal. Con el tiempo fui conociendo más casos de mis compañeras”.

Otra de las denuncias presentadas ante la Fiscalía, señala que el entrenador les tocaba las partes íntimas y las manoseaba continuamente.

En uno de los partes, la víctima indica que “todos los días me realizaba comentarios de tipo sexual, que como yo soy virgen, él quería ser mi primer hombre. Que mis nalgas estaban buenas y que tenía un cuerpo súper rico delante de algunos compañeros de atletismo”.

De manera inicial, se conocieron solo tres casos, pero poco a poco se han unido más víctimas quienes movidas por su dolor decidieron romper su silencio. La mayoría de las niñas, eran niñas de escasos recursos.

Rechazo a los abusos

Juan Gabriel Henao, presidente de la Liga Santandereana de Atletismo una vez conoció los primeros casos rechazó de manera tajante el comportamiento del entrenador del Club de Atletismo, el cual está afiliado a la Liga.

Fue él quien se puso al frente y expuso ante las autoridades judiciales y deportivas los presuntos abusos con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.

“Había sobrecarga de entrenamientos, insultos y en algunos casos les hacía propuestas de tipo sexual. Debe haber una sanción disciplinaria. No pueden callar esas situaciones. Casi todas eran hijas de madres solteras, hogares separados, no tenía en dónde vivir, no tenían una familia, y niñas de escasos recursos y se aprovechaba de esta condición. Todas temían que nadie le creyera a una niña. Tenían mucho miedo”, comentó el directivo de la Liga.

Agregó que dicho sujeto lleva más de 15 años siendo entrenador de la Liga Santandereana de Atletismo y lleva más de 30 años vinculado con el deporte.

Federación de Atletismo Colombiano se pronuncia

A raíz de las denuncias hechas por Juan Gabriel Henao, la Federación Colombiana de Atletismo informó en un comunicado que ya tienen conocimiento de las cerca de 30 denuncias de presunto acoso y abuso sexual en contra de un entrenador santandereano.

“Estos hechos están en los debidos procesos disciplinarios en la respectiva comisión y deportivos y/o jurídicos en las instancias correspondientes, es nuestro deber respaldar las investigaciones y acatar estos fallos ejecutoriados que se puedan producir”.

La Fiscalía abrió investigación ante la denuncia realizada por la Liga de Atletismo de Santander por los delitos de acto sexual y acoso sexual de los que presuntamente fueron víctimas cuatro deportistas pertenecientes a un club deportivo adscrito a dicha Liga.