Desmovilizado de las Farc deberá responder por el homicidio de Facundo Amado, en Bucaramanga

Se trata de Abel Gil Gutiérrez, desmovilizado de la guerrilla de las Farc, quien el pasado martes fue citado a audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento por este hecho cometido el pasado 1 de mayo.

En audiencia ante un Juez de Control de Garantías, el exguerrillero y firmante de paz, aceptó cargos por homicidio y porte ilegal de armas de fuego en el crimen de su vecino. Fue enviado a la cárcel, bajo medida de aseguramiento.

Dentro de la investigación adelantada por las autoridades se estableció que el móvil del crimen obedeció a un hecho de intolerancia asociado a una discusión por una tala de árboles que la víctima habría podado, al igual que a un tema de tierras.

El homicida utilizó el arma de uno de sus escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, para dispararle a la víctima. Él se encontraba en calidad de protegido por ser reincorporado de un grupo guerrillero.

“No pensaba matarlo”

El pasado 4 de mayo, el hoy capturado habló con Vanguardia y entregó su versión sobre lo sucedido aquel trágico día.

Abel se identificaba bajo el seudónimo de ‘Julián Guevara’, en el bloque Magdalena Medio. Nació en San Pablo, sur de Bolívar. Hace siete años se reincorporó a la sociedad civil

“Fuimos a revisar un cultivo de plátano en nuestros linderos porque pensaba sembrar frutos de guayaba-pera. Cuando me encuentro con la sorpresa que el vecino, Facundo Amado me había dañado mis linderos, que eran una cerca viva con árboles”, manifestó.

De inmediato, Abel le hizo un primer reclamo a su vecino. Volvió a su casa, dice que se tomó un tinto y vio la pistola de uno de sus escoltas de la Unidad Nacional de Protección, que la había dejado en su vivienda. La cogió y se la enfundó en su cintura.

Luego fue a buscar al presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento para que fuera testigo del reclamo que le iba a hacer a su vecino, con quien desde hace un año tenían inconvenientes por linderos.

“Me disgustó que empezara a grabar con un celular, yo le dije que no lo hiciera. Facundo me insultó y en un momento de ira saqué la pistola, porque él tenía un machete y me estaba amenazando con herirme”.

El excombatiente apretó el gatillo, según él en defensa propia, y lo hirió a la altura de la clavícula, luego se retiró a su vivienda. El maestro de construcción de 59 años fue llevado al Hospital Local del Norte donde falleció.

Tras confirmarse la muerte de Facundo, Abel se entregó a la Policía y fue llevado a la Fiscalía, donde dio su versión de los hechos. Por no ser una captura en flagrancia, ese día quedó en libertad, pero vinculado al proceso.

“Yo no pensaba matarlo, lo hice por autoprotección. Desde que salí de las Farc juré que no volvería a huir de la justicia colombiana. Sí me toca irme para una cárcel aceptaré, lo que los jueces digan, concluyó