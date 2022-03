Despidieron a la ‘Leona,’ en Bucaramanga

Para los familiares de ‘La Leona’, la mujer trans que fue asesinada el pasado jueves en su salón de belleza ubicado en la carrera 18 con calle 30, en el centro de Bucaramanga, no cabe duda que la persona que la asesinó era conocida. Aseguran que ella era muy desconfiada y que no le abría la puerta a cualquiera.

“Yo siempre le decía que se cuidara y sabía que no le abría a cualquiera. Permanecía con la reja cerrada. No entendemos cómo le hicieron eso a un ser que no era malo con nadie”, manifestó su hermana Margarita Rozo Rolón, quien ayer se encontraba en la ‘Ciudad Bonita’ dándole el último adiós a su ser querido. Más de cien personas se reunieron en el Cementerio Central para despedirla.

La ‘Leona’ había cumplido 55 años en enero y era la menor de cinco hermanos. Era oriunda de Cúcuta y hace 22 años llegó a radicarse a la ‘Ciudad Bonita’ donde se desempeñó como estilista y se convirtió en una activista. Siempre luchó por los derechos de la comunidad LGTBI.

Lea también: Yulymar murió lejos de su tierra natal

Será recordada como una gran mujer, líder de varias causas sociales, muy servicial y creyente.

La última vez que sus familiares tuvieron contacto telefónico con ella fue el Día de la Mujer.

“Hablamos como una hora, preguntó por todos y por todo. Me dijo que estaba enferma de la tensión y le dije que se cuidara con la comida, pero nunca manifestó tener amenazas por parte de alguien”, dijo de la hermana.

Añadió que vecinos comentaron que a las 2:00 de la tarde vieron salir a un joven del salón y horas después se percataron de que la reja y la puerta estaban medio abiertas porque escucharon a Valentino, su perro, aullar. Fue ahí cuando entraron y encontraron la macabra escena.

Según su familiar a la ‘Leona’ la torturaron, pues tenía los brazos morados, le dieron puños en la cara y la degollaron. Al parecer, ella trató de defenderse con las tijeras que utiliza para el corte de cabello. “Fue hallada en su habitación y todo estaba revolcado. Aún no sabemos si la robaron porque ella tenía joyas y dinero, los guardaba muy bien, pero no hemos podido entrar a revisar”.

Pidieron a las autoridades que revisen y analicen cada pista, porque las cámaras de hotel podrían ser pieza clave en la investigación.

Margarita regresará con su familia a Cúcuta a retomar su vida, pero con el corazón vacío, pues ya no tendrá a su hermana menor a quien procuraba visitar cada vez que podía. El próximo viaje estaba programado para Semana Santa.