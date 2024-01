$!Detalles de la misteriosa muerte de una niña de 2 años en un hostal del Centro de Bucaramanga

“Nosotros le abrimos la puerta a las 6:30 o 7:00 de la mañana, más o menos, a esa hora es que salen a trabajar. Yo lo único que le pregunté al muchacho es qué le pasó a la niña y él me dijo que estaba muy enferma, de resto, no más”, dijo un residente del hospedaje.

Según las autoridades, este sujeto le habría manifestado al personal médico que la niña se había caído de las escaleras. Pese a los esfuerzos, en el centro asistencial se corroboró que la pequeña ya no tenía signos vitales.

Sin embargo, a los médicos no les convenció la versión que entregó esta persona, más aún al percibir aparentes signos de violencia en el cuerpo de la víctima, por lo que decidieron dar aviso a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Junto con el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, uniformados de la Policía se desplazaron sobre las 11:00 a.m. al lugar de los hechos para validar si la información entregada por esta persona era cierta o no. Para ello se revisaron las cámaras de seguridad y luego se entrevistaron a los testigos.

Lo invitamos a ver: Turista se ahogó en el río Suárez: su familia busca ayuda para darle un último adiós

"Yo no escuché gritos, no escuché nada de eso, ni nada. Lo que ocurrió fue en segundos, porque nosotros no supimos nada. Supimos que la niña había muerto cuando llegó la Policía y ahí nos dijeron que posiblemente había sido violentada”, agregó el testigo a esta redacción.

Esta misma persona agregó que el joven, de aproximadamente 23 años, recientemente se había empezado a quedar durante el día con los tres menores, todos ellos hijastros de él, mientras su pareja trabajaba.