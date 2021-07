“Le dije: ‘págueme rápido que no quiero que mis hijos me vean entrar aquí’. Estábamos hablando cuando apareció un tipo que llevaba puesto un casco. Fue directo hacia “Mechas” y le disparó frente a mí. Luego se fue hasta donde estaba la moto, a unos 15 metros”.

“Distinguía a Mechas, le ofrecí mis servicios, le dije que si necesitaba algún domicilio me avisara. Ese sábado, hacia las 6:45 de la tarde, me llamó. Me dijo que estaba en un negocio viendo el partido y tomando; me pidió que le comprara algo en Zapamanga y que nos encontramos en la oficina”.

Después de caer capturado el sábado 3 de abril en el barrio Ciudad Venecia. Le endilgaban el homicidio de Anderson Correal Parra conocido como “Mechas”, en zona boscosa, detrás del salón comunal.

Las autoridades dijeron que a Anderson lo atacaron a tiros y que su compañera sentimental señaló a “Coca Colo” como uno de los que habría participado del crimen.

“Quedé de entregarle ahí un domicilio”

A Misael lo apodaron como "Coca Colo" -dice- porque trabajó como vendedor de esa bebida gaseosa. Vive hace seis meses en el barrio Ciudad Venecia, en la comuna 11 de Bucaramanga. Después de quedarse sin trabajo, a mediados de junio pasado, emprendió como domiciliario.

En palabras Misael, la “oficina” de Anderson Correal “Mechas” era aquel callejón, detrás del salón comunal donde terminarían sus días. Le habría dicho a Misael que el paquete contenía cocaína.

“Era la primera vez que le hacía un domicilio de ese tipo”, asegura Rodríguez.

A las 8:20 de la noche “Coca Colo” llegó al sitio de encuentro. “Mechas” estaba con su esposa y otro tipo, según contó.

“Le dije: ‘págueme rápido que no quiero que mis hijos me vean entrar aquí’. Estábamos hablando cuando apareció un tipo que llevaba puesto un casco. Fue directo hacia “Mechas” y le disparó frente a mí. Luego se fue hasta donde estaba la moto, a unos 15 metros”.

Los tiros desataron la algarabía. Varias personas rodearon el lugar, buscando saber a quién habían ‘finado’. La esposa de Anderson lloraba sobre el cuerpo y cuando llegó la Policía les habría dicho que “Coca Colo” era el responsable.

“Yo salí corriendo y me encontré de vista con los sujetos. Se fueron en una moto dos tiempos, la reconocía por el sonido. Luego me devolví y les dije a los agentes lo que había pasado y me vincularon a mí”, finalizó su relato.

El abogado de Misael asegura que la captura se legalizó, pero en audiencias una Juez lo otorgó la libertad. “Coca Colo” insiste en que nada tuvo que ver en el homicidio, que solo estuvo en el lugar en el momento equivocado.

Sin embargo, la Fiscalía informó a los medios que a Rodríguez lo imputaron como presunto responsable del delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego en calidad de coautor.

“Durante las audiencias concentradas el ente acusador solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario; sin embargo, el juez se abstuvo de imponerla dejándolo en libertad. Rodríguez Salazar continúa vinculado al proceso”, se lee en el boletín. Pues serán las autoridades las encargadas de esclarecer el crimen y sus responsables.