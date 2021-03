“Llegaron dos delincuente preguntando por mi jefe, me dijeron que era un secuestro. Me arrastraron del pelo desde la recepción hasta el apartamento de mi jefe, me encerraron en un baño, me amordazaron, me amarraron y se llevaron mi celular. Apuntándome con el arma me decían que les diera información de la caja fuerte. Gracias a la oportuna reacción de la policía los cogieron en el acto

Los capturados de 23 y 26 años fueron puestos a disposición de la Fiscalía general de la nación por los delitos de secuestro simple agravado, lesiones personales, porte ilegal de armas.

En lo corrido del año se ha presentado una reducción del 44% en hurtos a establecimientos comerciales y la captura de 72 personas.