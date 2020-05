Dos jóvenes venezolanos murieron ahogados en Santander

En hechos aislados ocurridos en Barbosa y Barrancabermeja, Santander, dos jóvenes de origen venezolanos murieron ahogados. Uno de los cuerpos no ha sido hallado por las autoridades.

El primer caso ocurrió la tarde del sábado en el Puente La Libertad en el municipio de Barbosa, en donde un grupo de caminantes venezolanos decidió tomar un baño en las aguas del Río Suárez, pero todo terminó en tragedia cuando uno de ellos se sumergió y no volvió a salir.

Se trata de un joven de 19 años cuya identidad aún no es conocida para las autoridades y quien habría saltado a las caudalosas aguas pese a no saber nadar. Pero pasaron los minutos y no regresó a la superficie por lo que sus compañeros pidieron auxilio de forma inmediata y la Policía llegó al sitio.

Además, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa atendió el llamado y se unieron a las labores de búsqueda que ayer no había dado resultados.

“El río está bastante crecido, con bastante caudal y el día de ayer (sábado) hasta donde se pudo buscar a las 6:00 de la tarde no se logró encontrar nada. En la mañana de hoy (domingo) se hizo un monitoreo desde el sector conocido como El Cable, más debajo de donde ocurrió el hecho y no se encontró nada”, explicó David Márquez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barbosa.

Ahora los organismos de socorro están a la espera de que baje el caudal del río para poder realizar una búsqueda más exhaustiva, pues ayer domingo el afluente amaneció con mayor fuerza.

Además otra posibilidad que contemplan es que la corriente lo haya arrastrado y lo saqué en otra zona río abajo, por lo que invitaron a los residentes de la ribera del Suárez para que reporten si llegan a ver el cuerpo. Pueden llamar a la Policía o al Cuerpo de Bomberos de Barbosa al 312 5537180.

Otro en Barranca

Por otro lado, ayer en la tarde se vivieron momentos de angustia y dolor en el sector conocido como La Represa, en la vía al corregimiento de El Llanito en Barrancabermeja, en donde un joven oriundo de Venezuela murió ahogado mientras disfrutaba de un baño con un grupo de amigos.

La víctima fue identificada como Lewis Claret Valero Cardozo de 21 años, quien según los allegados había ido al lugar en compañía de un primo y otros amigos, pero mientras se bañaban se ahogó por razones que son materia de investigación.

“Intentaron rescatarlo, pero al ver que se estaban ahogando todos, desistieron y entonces no pudieron salvarlo”, explicó a Yariguíes Stereo Jokleyver Chango Cardozo, familiar del joven fallecido.

Organismos de socorro llegaron al lugar y luego de varios minutos de búsqueda encontraron el cuerpo de la víctima. Una vez fue sacado a tierra firme el CTI de la Fiscalía se encargó del levantamiento del cadáver que fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal del Puerto Petrolero.

De Lewis se conoció que desde hacía dos años había llegado a Barrancabermeja procedente de la ciudad de Cabimas, estado Zulia en Venezuela, y desde entonces vivía en el barrio Cardales, en la Comuna Uno, y se ganaba la vida trabajando en un supermercado.

“Era alegre, todo el mundo lo conocía, a pesar del poco tiempo que estuvo acá era muy servicial”, lo describió su familiar.