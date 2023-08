El aterrador drama que vive una familia de Norte de Santander tras secuestro en México

Hay consternación en el municipio de Sardinata, en Norte de Santander, por el secuestro de una familia oriunda de allí cuando se encontraba de tránsito en la ciudad de Juárez, en México, en busca de llegar a cumplir el sueño americano en los Estados Unidos.

De acuerdo con la información revelada por allegados a las víctimas en Caracol Radio, los plagiados son María Cenaida García Fiallo, su esposo Ciro Alfonso García García y su hija menor de edad.

Lea también: Una pareja de extranjeros empacaba y dosificaba droga delante de sus tres hijos en Bucaramanga

“Ellos durante mucho tiempo ahorraron y se fueron con la ilusión de buscar una nueva vida. A mi hermana se le había muerto un niño de cáncer y eso los tenía muy afectados. Quisieron darse una oportunidad y se encontraron con esta situación”, dijo Fanny Amparo García, familiar, a la cadena radial.

La familiar hizo un llamado a la Cancillería colombiana para que los ayude en la búsqueda de sus seres queridos.

“Ellos viajaron con la cédula y con el pasaporte, no tenían más documentos, se fueron pensando en el sueño americano, y les ocurrió esto. Estamos desesperados, no sabemos qué pasó, quién los tiene (...) Queremos que nos ayuden, que no les hagan daño, que les respeten la vida, por favor”, añadió la mujer.

Lo invitamos a ver: Cuerpo hallado en zona boscosa de Girón sería de una persona reportada como desaparecida

Se espera que en las próximas horas en Sardinata se realice una marcha para clamar por ayuda.

El secuestro

Medios de comunicación mexicanos informaron que en total fueron nueve las personas secuestradas en Ciudad Juárez, Chihuahua, al interior de un hotel.

Según las autoridades, hombres armados ingresaron el pasado miércoles 23 de agosto, sobre las 7:00 p. m. hora local, a un hotel ubicado en las calles Sierra Mojada y avenida Tecnológico, sacaron a las nueve personas y las subieron a una camioneta tipo van en color roja.

La Policía mexicana logró ubicar la camioneta implicada en el hecho, pero de las personas raptadas aún no hay rastro.