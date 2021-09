El fuego consumió una casa en una vereda, en el norte de Bucaramanga

Solo se salvó un armario con unas cuantas herramientas y el pedazo de una cama. Su futuro es incierto. No sabe qué va a pasar, cómo reconstruirá su ‘hogar’, pues se gana la vida con lo que le salga.

Tiene 64 años y no oculta el dolor que le produce saber que ya no queda nada de lo que con tanto esfuerzo consiguió. No era el más lujoso, pues tenía techo de zinc y paredes de lona, pero poco o mucho lo protegieron del sol y la lluvia durante mucho tiempo.

La triste noticia

Juan se encontraba en el barrio Colorados realizando un trabajo para un conocido, cuando sus vecinos lo llamaron para darle la terrible noticia: Su casa era consumida por el fuego.

Y aunque se unieron para tratar de apagarlo, no lograron controlar las voraces llamadas.

Bomberos atendió la emergencia solo para evitar que se propagara.

“Cuando llegué estaban todos alborotados y mi casa quemada. Solo había cenizas. No quedó nada”, manifestó el hombre con su voz entrecortada.

En la zona, la mayoría de las personas cocina con leña y Juan no era la excepción. Pues las brasas que quedaron a medio prender habrían generado el fuego que terminó extendiéndose por todo el rancho, debido a la madera que tenía lista para la preparación de los alimentos.

“Es muy triste, porque no sé qué voy a hacer. Me quedé sin casa”, manifestó el afectado.

Vivía solo y trabaja en construcción y labores de agricultura.

Tiene 4 hijos, pero no cuentan con los recursos suficientes para brindarle una ayuda.

Las personas que deseen conocer su historia y aportar su granito de arena, pueden comunicarse con el 3182615469. Cualquier apoyo será valioso.