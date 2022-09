El reto del ‘Viagra’ dejó dos niños intoxicados en Girón

Dos estudiantes de un colegio de Girón engañaron a sus compañeros y les dieron a beber gaseosa con viagra.

Las dos niñas de quinto grado, al parecer, disolvieron en la bebida tres pastillas de viagra y se la dieron a beber a un niño de 10 años y a una niña 12, haciéndoles creer que se trataba de una gaseosa normal. Según contó una de las madres afectadas a un medio de comunicación, el colegio la citó y le contó lo sucedido sin darle mayores detalles.

“Ellos lo vieron relajado, como si no fuera grave, me comenta que le dieron una gaseosa con unas pastillas de color azul. La enfermera me dijo que era mejor que me lo llevara a la casa por si pasaba algo, yo firmé la salida. Eran tres pastillas en la gaseosa. Me lo llevé al hospital. La doctora me dijo que gracias a Dios mi hijo lo traje vivo. Mi hijo solo vomitaba, no le puedo dar comida ácida porque se vomita”, relató la mujer.

Frente a estos hechos, la rectora del colegio se pronunció diciendo que en estos casos, el colegio contempla únicamente que a las responsables se les debe hacer un llamado de atención.De acuerdo con la información suministrada por Claudia Juliana Rondón Prada, secretaria de Educación de Girón, los hechos se registraron el 7 de septiembre pero solo hasta el jueves pasado esta dependencia tuvo conocimiento.

Los niños fueron remitidos a centros hospitalarios al presentar dolores de estómago y náuseas. No quedaron internos, pero se les ha brindado la atención necesaria con el seguro.

La funcionaria aseguró que una de las niñas que quiso hacer ‘la peligrosa broma’ fue la que alertó a una de las docentes de la institución, quien de inmediato activó el protocolo del caso.

El niño y la niña se encuentran en buen estado de salud; sin embargo, se les brindará la vigilancia necesaria.

A pesar de eso, los padres de familia se encuentran preocupados pues a los niños les ha resultado fácil conseguir este tipo de medicamentos en las farmacias y atentar contra la vida de sus compañeros.

Cabe destacar que hace 10 días se presentó un caso similar en el municipio de Mogotes, Santander, donde siete estudiantes resultaron intoxicados con viagra.

