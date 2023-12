En Barrancabermeja le darán el último adiós a Roxanna Delgado, la mujer trans asesinada en Bogotá

Hay dolor en Barrancabermeja, Santander, por cuenta de muerte de Roxanna Delgado Trujillo, una mujer transgénero de 32 años, cuyo cadáver fue hallada atado de cuello y manos a un árbol en los cerros orientales de Bogotá (Cerro de Guadalupe, en la tarde del pasado jueves 14 de diciembre de 2023.

Sus familiares, amigas y demás personas allegados claman justicia para que este crimen no quede en impunidad y se adelante una pronta investigación que logre dar con los responsables.

“Es un misterio lo total, vivimos en incertidumbre de saber qué pudo haber pasado. No tenemos conocimiento de absolutamente nada, solamente lo que los medios de comunicación han podido dar a conocer. Nos gustaría saber que la institución pueda hacer todo lo posible para que todo esto se esclarezca, para que sea lo más pronto posible y que no vaya a ser una víctima más que quede impune en este país”, precisó una amiga de la víctima y líder de la comunidad LGBTIQ+ del Puerto Petrolero.

Roxanna tuvo que salir desde hace dos años de su natal Barrancabermeja a Bogotá, tras recibir algunas amenazas. Desde la distancia, mantenía estrecha comunicación con los suyos.

“Allá tenía problemas, según me comentan las chicas que vivían allá, que fue como que alcanzó a tener algunos altercados con extranjeros, no sé qué inconvenientes tendría, sólo me manifestaron eso”, añadió la líder de la colectividad a Vanguardia.

Familiares de Roxanna viajaron a la capital del país para adelantar los trámites en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como con las autoridades judiciales, para poder reclamar su cuerpo y traerlo a su natal Barrancabermeja para darle el último adiós en medio de un sentido homenaje