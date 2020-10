“¡Alerta! Barrancabermeja mucho cuidado, en camionetas como estas, al parecer al servicio de empresas contratistas y carros estilo busetas, es donde se viene cometiendo el rapto de mujeres de nuestra ciudad, mucho cuidado si llegan a ver camionetas de estas dando vueltas donde haya flujo de mujeres”.

Mensajes y cadenas como estas, están circulando por estos días, donde se especula que en Barrancabermeja están raptando y despareciendo mujeres. Colectivos de Derechos Humanos mostraron preocupación por el tema y pidieron a las autoridades esclarecer los hechos.

Sin embargo, la Policía del Magdalena Medio salió a desmentir toda esta información que mantiene en alerta a la comunidad porteña.

En las cadenas, que además muestran las supuestas camionetas, les piden a las mujeres que no anden “solas en estos momentos, hasta que no se llegue a aclarar todo, no sientan miedo, si sospechan, busquen personas cercanas o corran. Por favor las queremos vivas, amadas y libres...”.

Al respecto, el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, informó que en la actualidad, solo se adelanta una investigación sobre una mujer desaparecida.

“Sobre unos mensajes que vienen circulando en las redes sociales, sobre la desaparición de varias mujeres en Barrancabermeja, es importante informar a toda la comunidad, que esto corresponde a WhatsApp y cadenas falas, de acuerdo a las verificaciones realizadas a través de Policía Judicial, tenemos vigente solo una investigación por desaparición, un caso reportado el 23 de agosto, investigación que adelanta el CTI de la Fiscalía.

“Hacemos un llamado a toda la comunidad de Barrancabermeja para cortar estas cadenas de desinformación y no crear zozobra en el distrito petrolero”.

Sobre las camionetas sospechosas que circulan, añadió que las imágenes no corresponden a Barrancabermeja, “se ha podido establecer que todos estos vehículos son de placa extranjera y no corresponden a vehículos que se movilizan en la región del Magdalena Medio”.

Todo esto ha surgido debido a las noticias de desaparición de mujeres en los últimos meses, sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, se ha establecido que en la mayoría de los casos han aparecido y su desaparición ha sido de manera voluntaria, salvo el caso de la profesora María Angélica Polanco, quien fue hallada sin vida el pasado 21 de julio en el sector de El Llanito, luego de ser reportada como desaparecida en el barrio Torcoroma.

Al respecto, el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, manifestó que “desde que asumimos la responsabilidad de manejar los destinos del Distrito siempre ha sido nuestra principal consigna el derecho a la vida”.

Eljach Manrique afirmó que “en la gran mayoría de los casos se han encontrado siempre las mismas situaciones, algunas relacionadas con conflictividad familiar, de dificultades económicas y las mismas personas han dado cuenta a sus familias y han terminado su ausentismo”.

El Alcalde de los Barranqueños aclaró que “estas 28 denuncias no tienen ningún tipo de enlace y menos hay evidencia de que en ellas hayan participado camionetas haciendo seguimiento a las personas”.La administración Distrital hizo un llamado para que esas denuncias que se hacen a través de redes sociales se formalicen a través de los canales oficiales de las autoridades.