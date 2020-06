A bala, mientras disfrutaba de unas cervezas a las afueras de su casa, fue asesinado Leonel Andrés García Antolinez.

Ocurrió hacia las 10:30 de la noche del pasado martes, en el asentamiento humano 5 de Enero, cerca al barrio José Antonio Galán en Bucaramanga. Allí fue baleado por un sujeto con quien minutos antes sostuvo una discusión.

“Yo estaba durmiendo, me llamaron a decirme que se lo habían llevado al hospital porque le habían disparado, al momentico volvieron a marcar que se había muerto. Se lo tragaron, no es justo que me lo mataran así”, dijo entre el llanto doña Yolanda Antolínez, su mamá.

Testigos aseguran que García estaba con un amigo cuando pasó un hombre conocido como ‘Luisito’; al parecer, Leonel le dijo algunas palabras ofensivas razón por la cual se inició una discusión que en ese momento no pasó a mayores.

Sin embargo, momentos después ‘Luisito’ regresó armado, acompañado por dos amigos y disparó contra García.

De inmediato fue auxiliado, subido a una moto y llevado al Hospital Local del Norte adonde arribó sin signos vitales.

Según Yolanda, Leonel se ganaba la vida como pesador de pescado en Centroabastos, era el menor de cuatro hijos y padre de dos menores.