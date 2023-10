En libertad menor de edad acusado de matar a su padrastro, un conocido creador de contenidos, en Santander

Bajo el argumento de la legítima defensa fue dejado en libertad el menor de 17 años acusado de haber asesinado a Eliécer Quiroz Morales, su padrastro, tras atacarlo con un cuchillo.

Vanguardia conoció que aunque el adolescente fue presentado en audiencia ante un juez y se le imputaron cargos por homicidio, la Fiscalía se abstuvo de solicitar la medida de aseguramiento ante el material probatorio recopilado que advierte que el procesado habría actuado en defensa de su mamá.

Lo que se conoce es que sobre las 7:45 de la mañana del pasado domingo 15 de octubre, al interior de una vivienda del barrio Arenal, en la comuna 1 de Barrancabermeja, Santander, se desató este grave hecho de violencia intrafamiliar.

A esa hora, Eliécer Quiroz , un reconocido creador de contenidos para redes sociales apodado como ‘Romano’, llegó al inmueble a recoger ropa y demás pertenencias suyas. Ellos estaban en un proceso de separación ante una serie de episodios de violencia que se habían presentado.

La mujer de 38 años dio a conocer que el hombre le pidió que lo dejara entrar un momento para hablar, a lo que ella accedió. Ya en el interior de la casa, él procedió a quitarle el celular e iniciar las agresiones.

Quiroz Morales, según la información que la mujer entregó a la Fiscalía, echó seguro a la puerta y la afectada empezó a pedir auxilio a sus vecinos.

“Un vecino quiso abrir y no pudo, mientras que él (Eliécer) me empezó a ahorcar y me fui quedando sin fuerzas. Uno de los perritos ladró, despertó a mi hijo y el niño al escuchar ruidos sale y me ve. El niño, al ver esa escena, Eliécer intentó agredirlo con un casco, mi hijo le mandó un puño y ahí fue cuando cogió el cuchillo y le ganó de mano”, relató la mujer.

Quiroz Morales, conocido en redes sociales como ‘las anécdotas del romano’, recibió una puñalada en la espalda que enseguida lo dejó tendido en el piso.

El adolescente y la mujer pidieron enseguida auxilio a los vecinos para tratar de socorrer al hombre, pero la herida fue letal y enseguida perdió la vida.

Con la llegada de la Policía, el menor de edad se entregó a la Policía y los investigadores adelantaron la inspección técnica del cadáver, así como también recopilaron varios testimonios de vecinos que dieron fe acerca de las agresiones que estaba sufriendo la mujer por parte de su compañero sentimental.

La mujer, según su relato, ya había sido agredida por su pareja. Aún así, decidió retomar la relación que tuvo el desenlace fatal.

Todas estas evidencias fueron presentadas en las audiencias concentradas por parte de la Fiscalía, sirviendo como argumento para dejar en libertad al adolescente. El procesado deberá seguir vinculado en el proceso judicial.

En redes sociales, en donde ‘las anécdotas del romano’ tenía más de 41 mil seguidores, se evidencian decenas de mensajes de condolencias por la muerte del creador de contenidos.

“Yo cuando vi la noticia pensé que era una broma, los que los conocimos sabíamos que él siempre andaba jodiendo. Era una persona alegre, que transmitía esa energía a los demás. Desconozco esos problemas que estaría pasando. Me uno al dolor, era un gran amigo y el único que puede juzgar es Dios”, dijo otro creador de contenidos, allegado a la víctima.