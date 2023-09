En San Gil, Santander: Entrenador de fútbol de categoría sub 17 le partió la nariz a un árbitro

“Por la forma como me insultó le saqué la tarjeta roja, pero él me golpeó en el rostro, en la nariz, me hizo sangrar, terminé el partido y me fui al hospital donde me incapacitaron”, indicó el árbitro.

El ataque ha generado el rechazo entre quienes hacen parte del fútbol aficionado por tratarse de una agresión de un entrenador que precisamente se encontraba dirigiendo a menores de edad.

“Los formadores del fútbol deberían saber que lo más importante es formar a los niños para llegar a ser personas con principios y valores, enseñándoles a afrontar situaciones de vida con respeto y amor, por la pasión tan linda como es el fútbol. Este suceso debe ser sancionado con toda la contundencia jurídica y sanciones disciplinarias a que den a lugar, total respaldo y apoyo a nuestro colega Yoandry Vera nos más violencia en los escenarios deportivos”, indicó el juez Edwin Pinilla.

La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía contra el entrenador por el delito de lesiones personales.