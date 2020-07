Según reportaron las autoridades, mientras realizaban labores de patrullaje, uniformados de la Policía fueron alertados por la comunidad sobre una riña, al llegar los agresores se habían dispersado, en el suelo, desangrándose, solo estaba Alex Valentín a quien intentaron auxiliar, pero al acercarse, notaron que ya no tenía signos vitales.

Vestido de saco verde, pantalón y botas pantaneras, Alex quedó tendido bocabajo en una calle peatonal. Muy cerca quedó un cuchillo, no se sabe sin con el que fue agredido o con el que intentó defenderse.

De inmediato los uniformados solicitaron apoyo para iniciar la búsqueda de los agresores, basados en señalamientos hechos por habitantes dela zona. Efectivamente fueron ubicados dos de los hombres que aparecen en un video, sin embargo, al no haber flagrancia, no fue posible la captura, además, porque las imágenes no muestran el momento exacto en el que Alex resultó herido.

Hombres del CTI realizaron la inspección del lugar y el levantamiento el cadáver que fue trasladado a Medicina Legal.

Blanco Alarcón era soltero, tenía 33 años y se ganaba la vida como vendedor independiente.