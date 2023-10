De acuerdo con el testimonio de la víctima, él labora para una empresa distribuidora de alimentos e ingresó el pasado fin de semana a un micromercado del corregimiento de Puente Sogamoso, en Puerto Wilches, a dejar una mercancía.

Una vez recibió el pago de los productos empezó a contar el dinero en la entrada de la puerta, sin pensar que esto llamaría la atención de un par de delincuentes. En el negocio estaba una cliente, una empleada en la caja y un compañero lo esperaba afuera en el vehículo repartidor.

Pasadas las tres de la tarde se ve a un sujeto armado que entró al establecimiento y se abalanzó contra el transportador, lo amenazó con un arma de fuego para quitarle el dinero. La víctima intentó desarmarlo, pero el ladrón tenía a un cómplice armado que empezó a dispararle.

“Yo ya los había visto pasar por el lugar. Intenté quitarle el arma, porque la vi como de juguete. El otro ladrón con el que llegó en una moto al ver que estaba forcejeando con su compinche me disparó, sentí el tiro y salí corriendo del micromercado y me refugié en una tienda donde me conocían. En ese trayecto me dispararon en ocho oportunidades, en los brazos y en la cabeza”, señaló el distribuidor.