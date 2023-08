En video: En libertad quedó el hombre que alerta de presencia de retenes de tránsito en Bucaramanga

“Yo no estaba obstruyendo ninguna vía, nos preparábamos para marchar. No coloqué ni un palo no entiendo por qué me capturaron. Solo me subieron a una patrulla. La verdad hay un persecución en mi contra”, señaló Gómez Pinzón.

En la patrulla fue trasladado hasta la Estación Sur de la Policía en el barrio Real de Minas de Bucaramanga. Después de tres horas lo llevaron a la Fiscalía en el barrio Alarcón de Bucaramanga.

“Solo después de tres horas me dijeron porque había sido capturado. No me habían leído los derechos. Cuando me llevaron a la Fiscalía me presentaron ante una fiscal y me dejaron en libertad, aunque me dijeron que el proceso seguía. Me quitaron el celular y dicen que me lo entregan en tres días”, señaló.

Tras recuperar la libertad regresó a las calles para seguir con sus acciones que ha denominado ‘Resistencia Pacífica’ en contra de los retenes de tránsito y el ‘pico y placa’.

“Yo lo que ataco es que los retenes de tránsito son ilegales y el ‘pico y placa’ es un negocio. Seguiré con esta labor aunque temo más represalias”, indicó.

