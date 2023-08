El accidente de tránsito se presentó en la mañana de este viernes 18 de agosto cuando dos conductores de vehículos particulares circulaban por la entrada del barrio La Joya.

De acuerdo con uno de ellos, que fue el que sufrió las mayores afectaciones en su automotor, se generó una discusión con el otro sujeto mientras circulaban por el sector.

Al llegar a la calle 39 con carrera 4 del barrio La Joya de Bucaramanga, uno de los vehículos frenó en seco mientras que el otro lo golpeó en la parte trasera dando dos giros y terminando sobre un parque. A esa hora no había personas sobre la zona verde ni otros conductores resultaron heridos.

En el portal de Facebook, Barrio La Joya Somos Todos, el conductor relató lo sucedido.

“El otro señor me cerró y me sacó un cuchillo... y yo lo persigo. Me frenó y lo golpeo por la parte de la llanta trasera, no lo alcanzo a esquivar. Por fortuna no me pasó nada, solo un pequeño dolor en el cuello”, señaló el conductor.

Uniformados de la Policía del CAI de La Joya llegaron al lugar para controlar la situación. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga también hizo presencia para inmovilizar los vehículos involucrados.