Un bochornoso e inusual delito ocurrió en una institución educativa de Bucaramanga, ubicada en la carrera 31 con calle 101 entre los barrios Diamante 1 y La Libertad, especialmente por el delincuente que en esta ocasión fue el rector de esa institución quien hurtó el computador de uno de los profesores y quedó registrado en una cámara de seguridad del colegio.

En el vídeo de seguridad se observó cómo el rector de la institución entró al salón de uno de los profesores con una bolsa vacía y segundos más tarde salió con el computador, en ese momento la víctima había salido del salón con otro colega con quien adelantaban unas actas para buscar información.

“Salimos del aula porque no teníamos información suficiente para terminar las actas, allí vimos al rector en el pasillo, lo saludamos y fuimos a la coordinación para pedir información, cuando volvimos nos encontramos con que el computador no estaba, y se nos hizo raro porque en ese momento sólo habían algunos profesores y el rector en la institución, no habían estudiantes”, explicó el profesor afectado.

Por fortuna, el vigilante de la institución pocos días antes había arreglado las cámaras de seguridad y cuando el profesor le comentó el hecho, observaron cómo minutos antes el rector había ingresado a su salón.

De inmediato, la víctima alertó a la Policía sobre el hecho. Llegó en unos minutos y encaró al rector para que confesara dónde se encontraba el computador, que si bien para la víctima no era un elemento exageradamente costoso, tenía información académica vital para él y sus estudiantes, pues guardaba varios proyectos investigativos relevantes.

“Con mis estudiantes tenemos una investigación sobre el descubrimiento de una especie nueva de hongo y termita, él (rector) sabía que guardaba esa información ahí. Uno de cierta forma entiende que una persona que no tenga para comer o pase por dificultades económicas decida robar, pero estamos hablando de un rector, esto fue más por situaciones personales que él (rector) tiene conmigo y el trabajo que estamos haciendo con los estudiantes”, aseguró la víctima.

La Policía con ayuda del profesor afectado, una vez ingresaron a la oficina del rector y le pidieron permiso para buscar el computador, lo encontraron bajo un armario, según el testimonio de la víctima, las autoridades de inmediato esposaron al presunto ladrón para llevarlo a la Fiscalía y procesarlo por hurto.