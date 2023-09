En video: Un preso con presuntos problemas psiquiátricos intentó saltar un muro de La Cárcel Modelo

“Eso pasó ayer (miércoles 6 de septiembre), son dos privados de la libertad del patio 3 con problemas psiquiátricos, duraron como 10 minutos, pero luego se bajaron. Así como se suben para llamar la atención vuelven y se bajan y no se ve comprometido la seguridad en el penal, se descarta un intento de fuga”, señaló un integrante de la guardia del Inpec.

Uno de los guardias manifestó que se trata de presos con presuntos problemas psiquiátricos, pero que el lugar donde se suben no hay peligro de fuga.

“Eso ha sucedido varias veces, se montan a la parte alta de la malla y después se bajan, le queda a uno la duda es por qué los guardianes no actúan, por qué los dejan subir y si esto no pudiera prestarse para una fuga”, dijo un habitante del barrio Campohermoso.

El Inpec, además, informó que “se hace un análisis por parte de psicología con un operador clínico que determina las conductas que son realmente autolesivas y cuáles aparentemente son simulación”.

Por su parte Hernando Mantilla, veedor de los derechos carcelarios en Bucaramanga, expresó sobre el tema que las personas que se les comprueben problemas psiquiátricos no deberían estar en las cárceles sino en instituciones especializadas.

“En las cárceles hay varios internos psiquiátricos, unos de verdad lo son, otros se hacen para tener acceso a la droga. Algunos la venden, otros la utilizan para doparse, es un tema muy delicado, lo ideal sería que las personas realmente afectadas no estén en las cárceles donde no hay una debida atención que sí pueden recibir en un centro psiquiátrico, pero los Jueces no aceptan esas peticiones de cambio de medida de aseguramiento, también depende del tipo de delito del psiquiátrico”, expresó Mantilla.