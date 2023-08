En video: Una pareja de extranjeros empacaba y dosificaba droga delante de sus tres hijos en Bucaramanga

En presencia de sus tres hijos cuyas edades no superan los siete años, una pareja de extranjeros, conformada por alias ‘Júnior’ y ‘Karla’, empacaban y dosificaban sustancias estupefacientes.

Los tres menores de edad quedaron bajo protección de la Comisaría de Familia de Bucaramanga para el proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

Durante el procedimiento fueron incautadas dosis de estupefacientes, derivados de la cocaína y marihuana, que estaban listos para ser comercializados en las calles de la ciudad.

Pese al video y a las demás evidencias presentadas por las autoridades, ‘Júnior’ y ‘Karla’, de 24 y 23 años respectivamente, quedaron en libertad por decisión de un juez de garantías.

Manuel Vásquez, secretario del Interior de Bucaramanga, señaló que “los niños no pueden seguir siendo víctimas de estos comportamientos que alteran ese proceso de desarrollo, crecimiento y formación que les compete a los padres de familia. Si los padres no lo asumen, como autoridades tenemos que llegar y garantizarles, no podemos ser indiferentes ante esto”.