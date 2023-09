$!“Esperamos el dictamen de Medicina Legal”: familiares del hombre hallado sin vida dentro de un vehículo

“Eso es falso. Era una persona muy sana, sin vicios, tampoco tenía alguna enfermedad, pero no queremos hablar del tema hasta tener los dictámenes de Medicina Legal sobre su muerte. Eso aclarará todo”, indicó una tía.

Los familiares de Javier Peña Peña, de 38 años de edad, han manifestado que solo los dictámenes de los expertos forenses de Medicina Legal podrán determinar las causas de su deceso. Han rechazado versiones no confirmadas de una sobredosis después de conocerse un informe de las autoridades que en el vehículo se habían encontrado cigarrillos y una bolsa con una sustancia estupefaciente.

El informe de las autoridades

De acuerdo con los datos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el reporte de la muerte de Javier Peña Peña fue informado a las 7:30 de la noche de ayer martes 26 de septiembre en la carrera 26A con calle 11 del barrio La Universidad.

El carro donde se movilizaba quedó frente a la puerta de un garaje y los propietarios del inmueble, que buscaba sacar su carro, se dieron cuenta que al interior del vehículo estaba una persona.

“Nos llega el llamado por parte de la comunidad que una persona de sexo masculino se encuentra inconsciente dentro de un vehículo campero, marca Suzuki, rojo, de placas ICG-125. Al hacer el llamado de este ciudadano no responde y al verificar no cuenta con signos vitales. En el cuerpo de manera visible no se observa ningún signo de violencia”, se destacó en el informe.

El CTI de la Fiscalía fue el encargado de trasladarlo al Instituto de Medicina Legal en el barrio Campohermoso de Bucaramanga. Sus familiares han anunciado que lo llevarían al municipio de California donde se adelantarán las honras fúnebres.