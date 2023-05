Estable permanece cobrador que fue herido en el barrio La Concordia

En la Clínica Chicamocha de Bucaramanga se recupera un hombre de 49 años, que en la tarde del martes fue herido de gravedad cuando cuatro delincuentes en dos motos lo abordaron para robarle 50 millones de pesos que eran producto del cobro de la venta de carne en plazas de mercado. Labora para una asociación de ganaderos de Santander.

El intento de hurto se presentó en la diagonal 15 con calle 51 en el sentido sur a norte, frente a la iglesia del Perpetuo Socorro, en el barrio La Concordia de Bucaramanga. La víctima también se desplazaba en una motocicleta.

Un testigo de los hechos le relató a Q’hubo que vio justo el momento cuando los delincuentes lo acorralaron y uno de ellos le apuntó con un revólver para robarle un maletín donde llevaba el dinero.

Opuso resistencia y, quizá por la hora: 2:50 de la tarde donde hay tráfico vehicular y de transeúntes, el delincuente no hizo mayor esfuerzo por obtener el bolso con la plata, pero sí accionó el arma de fuego buscando atentar contra su vida.

“Yo iba en una motocicleta por el otro sentido, del centro a Florida y vi cuando lo acorralaron. No se llevaron el dinero. El tipo que disparó le tiró a matar. Pensamos que era un sicariato y no un fleteo. Yo lo ayudé después a levantarlo, me decía que lo llevara a un hospital que no lo dejara morir, pero luego llegaron los policías y se lo llevaron para la clínica”, relató el testigo.

De acuerdo con el informe policial, el delincuente disparó en tres oportunidades impactando a la víctima en la zona abdominal, el tórax y en la cabeza.

“Nos avisaron de lo sucedido, acudimos a atender al ciudadano y luego dejamos el caso en manos del CTI de la Fiscalía que se encargó de la inspección en la zona. Varios impactos quedaron en un edificio al frente de donde ocurrió el atentado e intento de hurto, pero por fortuna ninguna otra persona resultó lesionada”, indicó una fuente de la Policía Mebuc.

La víctima llegó en una patrulla hasta la Clínica Chicamocha, en la avenida La Rosita, donde ingresó a cirugía y está estable.

Según el reporte médico solo uno de los disparos se alojó en su cuerpo, en la región abdominal.

El impacto que iba para la cabeza le causó un hematoma sin complicaciones ya que la bala le rozó la piel, al igual que el disparo en el tórax.

“El paciente de 49 años ingresó a nuestro centro médico y se tomaron radiografías en el tórax y el cráneo que arrojaron normalidad. Pero un proyectil en el abdomen sí requirió de una cirugía, ya que le perforó el intestino delgado. La bala no comprometió ni arterias ni venas. El usuario ha evolucionado favorablemente, pero se debe esperar un mayor tiempo para descartar otras lesiones que pueden presentarse por el movimiento y el calor de proyectil, las cuales no se visualizan inicialmente”, señaló una fuente de la Chicamocha.

El hombre que se dedica al cobro en plazas de mercado para una asociación de ganaderos, reside en el barrio Nueva Granada, al sur de la ciudad.

Por ahora las autoridades no se han pronunciado sobre lo sucedido, pero entre la Fiscalía y la Sijin trabajan en conjunto analizando cámaras de seguridad del sector y la versión de testigos para dar con los ladrones y lo que se podía tipificar como intento de homicidio.

