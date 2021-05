Estos son los grandes capos de la mafia que han sido capturados en Santander

La captura de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, uno de los ‘peces gordos’ del narcotráfico en Colombia, dejó nuevamente en evidencia que grandes capos de la delincuencia organizada siguen eligiendo a Bucaramanga y el área metropolitana como uno de sus escondites.

‘Matamba’ quien era perseguido por la Policía desde hacía varios años, habría logrado fugarse en dos ocasiones de operativos donde la policía habría dado de baja a sus escoltas.

Desde hacía más de 8 meses las autoridades le seguían los pasos cuando salió de Nariño para refugiarse en el área metropolitana de Bucaramanga, donde fue detenido el pasado fin de semana.

Un operativo coordinado por el grupo ‘Jungla’ conformado por más de 80 uniformados, lo sorprendió en un conjunto residencial de Floridablanca cuando celebraba su cumpleaños.

Ahí mismo le fue notificada la orden de extradición a Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico.

Actualmente era el cabecilla del grupo ‘Cordillera Sur’, perteneciente a la segunda Marquetalia de las Farc, dirigida por alias ‘Iván Márquez’, con presencia en Tumaco, Roberto Payán y Olaya Herrera, en Nariño.

Las autoridades aseguran que tendría el control del 10% del negocio ilegal en el municipio de Tumaco y era quien le procesaba la cocaína al siniestro Cartel de Sinaloa de México.

Los pasos de ‘Matamba’ los habría delatado uno de los hombres de su organización, teniendo en cuenta que por su cabeza las autoridades ofrecían $500 millones.

Bucaramanga, escondite de delincuentes

De acuerdo con las autoridades, son varias las razones por las que capos de la mafia, jefes de estructuras delincuenciales y cabecillas de la guerrilla, han encontrado en Bucaramanga y el área metropolitana un lugar discreto y aparentemente seguro para esconderse, y en algunos casos radicar a su núcleo familiar.

La situación resulta tan compleja en Santander, que la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos ha participado en varios operativos que han terminado con la captura de algunos ‘capos’ y con la aplicación de extinción de dominio de sus millonarios capitales.

Estas operaciones, adelantadas en diferentes sectores del área metropolitana, son lideradas por la Policía Antinarcóticos, la Sijín, la Dijín, la Fiscalía, la DEA, y en algunos casos puntuales, hasta el FBI.

“Esos grupos articulan el proceso investigativo y cuando la DEA lo analiza, cruzan la información, y aquí nuestros grupos de Policía Judicial, de Dijín y de la Dirección de Investigación Criminal y Antinarcóticos, judicializan. Por supuesto, esos grupos interagenciales que trabajan con la DEA han impactado en Bucaramanga y el área”, explicó el un funcionario de la Policía de Bucaramanga.

En algunos casos, de acuerdo con el seguimiento que las autoridades le hacen al proceso, los capos capturados en Bucaramanga regresan a la ciudad después de purgar sus condenas.

“Personas que han sido capturadas por temas de narcotráfico fueron extraditados, pagan su condena en Estados Unidos y regresan de nuevo a Bucaramanga, por la comodidad que les da disfrutar el dinero ilícito”, explicó el uniformado.

Como ocurre en otras ciudades intermedias del país, los delincuentes se establecen, creyendo quizá que pueden pasar desapercibidos para las autoridades, pero no cuentan con que, en los últimos años, a muchos santandereanos no les ha dado miedo denunciar cuando ven personas ajenas y sospechosas en su entorno.

“Ellos vienen y se esconden, porque aquí no los están buscando, no los están persiguiendo, afortunadamente en Bucaramanga, en los últimos hechos, hemos visto que la gente no le teme a denunciar y al ver estas personas extrañas en medio de la comunidad, dan a conocer la identificación de los sospechosos sin saber quizá que detrás de ellos hay procesos investigativos en distintas partes del país y del mundo”, añadió el uniformado.

El reforzamiento de sistemas informáticos en Bucaramanga les ha permitido a las autoridades mantenerse en contacto con el resto del país y con las bases de datos de 194 países a través de la alianza con Interpol.

“Solamente con una consulta en base de datos podemos determinar si la persona tiene procesos en otros lugares, por eso es que hemos podido llegar a eso. Por ejemplo, en el caso de alias ‘Cachorro’, un ciudadano nos informó sobre una persona que se hacía llamar así, nosotros al verificar nos dimos cuenta que estaba entre los más buscado en Medellín”.

Casos como el de alias ‘La Choncha’, capturado en septiembre pasado en Piedecuesta y quien sería el principal cabecilla de economía y finanzas del frente de Guerra Nororiental, demuestran que algunos capos se radican en el área con su familia, por considerar la zona como tranquila.

“Él delinquía en otra parte, tenía incidencia en Norte de Santander, región del Catatumbo, pero tenía su casa, su esposa, sus hijos, aquí en Bucaramanga con todas las comodidades, porque no veía aquí un peligro ni para él ni para su familia”, señaló el uniformado.

No es solo en Bucaramanga

Según las autoridades, estos delincuentes “buscan ciudades intermedias para seguridad y confort. Pero eso no es solo de Bucaramanga; pasa en otras partes del país, la gente muchas veces que tiene por ejemplo injerencia criminal en Medellín, se desplaza y se ubica en Quindío, donde nadie los conoce”.

En cuanto a la cercanía con la frontera como corredor estratégico, aunque este aspecto coincida con Bucaramanga, no es la principal razón de la permanencia de estos delincuentes en el área.

“Coincide el aspecto en que estamos cerca de la frontera, pero no tiene mucha incidencia, porque estamos viendo que capturamos personas que no precisamente quieran huir hacia Venezuela, sino otros tipos de perfiles, delincuentes que quieren buscar tranquilidad y confort. Un ejemplo de ello es que los casos más recientes están relacionados con Eln, narcotraficantes que hacen alianzas con otros grupos organizados, con injerencia criminal en Norte de Santander y con la frontera; y casos aislados de grupos de delincuencia organizada”.

El Ministerio de Defensa clasifica los grupos criminales en tres grandes componentes: Grupos Armados Organizados (GAOS), Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) que tiene injerencia en lo local.

En el caso de Bucaramanga, las capturas han sido de Grupos Armados Organizados y Grupo de Delincuencia Organizada, y los principales delitos corresponden a narcotráfico y lavado de activos.

‘Peces gordos’ capturados en Santander

•Alías ‘Matamba’, capturado en Floridablanca

Capturado el pasado fin de semana lejos de las costas del pacífico nariñense, en un conjunto residencial de Floridablanca, Santander, viviendo como un parroquiano, a más 1.400 kilómetros de Tumaco, Nariño, las autoridades capturaron a quien sería el relevo criminal de alias ‘Guacho’, abatido cabecilla de la estructura ‘Oliver Sinisterra’, una disidencia de las Farc dedicada al narcotráfico.

•Alias ‘Cachorro’, capturado en Floridablanca

En noviembre del año pasado, la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a un hombre conocido como ‘Cachorro’, coordinador de sicarios del grupo delincuencial organizado ‘Los Pachelly’ con injerencia en los municipios de Medellín y Bello, quien aparece en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. La captura se efectuó en una lujosa finca en la vereda La Cauchera, en Floridablanca, en medio de una fiesta.

•‘Willy’ o ‘Nino’

Este es uno de los delincuentes más buscados de Venezuela. El prontuario delictivo de alias ‘Willy’ o ‘Nino’, como era conocido Bernardino Meleán Frontado, lo relaciona con delitos como extorsión, secuestro, homicidio, tráfico de armas de fuego, narcotráfico, terrorismo, hurto agravado y asociación para delinquir.

Información clasificada reunida durante ocho meses permitió a la Policía Nacional la ubicación en Santander de alias ‘Willy’, que había encontrado su hogar perfecto en las montañas del municipio de Sabana de Torres, donde fue abatido.

•Alias ‘La Choncha’

Alias ‘La Choncha’, quien sería el principal cabecilla de economía y finanzas del frente de Guerra Nororiental, con injerencia en Norte de Santander, Santander, Cesar y la Costa Atlántica, fue capturado en Piedecuesta el pasado 10 de septiembre. A Yamit Picón Rodríguez le fue notificada la solicitud de extradición por parte de funcionarios del GESIN FBI, por el delito de tráfico de narcóticos y lavado de activos.

•Bienes de presuntos ‘narcos’ fueron sometidos a extinción de dominio en Piedecuesta

El pasado septiembre, varios bienes fueron sometidos a extinción de dominio por parte de la Fiscalía, pues serían de presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado La Oficina.

Los operativos se adelantaron en conjunto con la Policía Antinarcóticos, en Piedecuesta.

Estas propiedades fueron identificadas como parte del patrimonio ilícito presuntamente constituido por Carlos Alberto Salazar Lotero, alias ‘Eliécer’; Frank Hernán Álvarez Espinal, alias ‘Tarzán’; y Rubén Darío Torres León, alias ‘Peli o Max Cross’. Estas personas están requeridas en extradición por diferentes Cortes de Estados Unidos, por narcotráfico, conductas ejecutadas hacia Centro y Norteamérica.

•Cae en Piedecuesta presunto ‘narco’ pedido en extradición por Estados Unidos

Hasta Piedecuesta, Santander; Ocaña, Norte de Santander, y Magangué, Bolívar, se desplazaron investigadores del CTI para capturar a tres hombres solicitados en extradición por la Corte Sur del Estado de Texas, Estados Unidos.

Según las autoridades, estas personas estarían encargadas de enviar cocaína desde Colombia hacia el país norteamericano.

La cooperación e intercambio de información entre la Fiscalía, la Dijín y el FBI en la ciudad de Houston (Estados Unidos) permitieron identificar esta red de narcotraficantes vinculados al Frente de Guerra Nororiental del Grupo armado organizado ELN.

•Allanan en Santander cinco bienes del extinto capo del Cartel de Cali, ‘Pacho’ Herrera

En febrero de 2020, un gigantesco operativo realizado por parte de la Fiscalía y la Dijín de la Policía permitió la extinción de dominio de 576 bienes, avaluados en 5,6 billones de pesos, que habrían sido dejados a testaferros por parte del asesinado capo del Cartel de Cali Hélmer ‘Pacho’ Herrera.

Cinco de esos bienes fueron allanados en Cimitarra, Santander, según reportaron las autoridades; los demás en Valle del Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Risaralda y Bogotá.

•Incautación de bienes del caso Ñeñepolítica

José Guillermo Hernández, fallecido narcotraficante conocido como ‘Ñeñe’, logró consolidar en Santander gran parte de sus propiedades, las cuales estaban dedicadas principalmente al negocio de la ganadería. Información conocida por Vanguardia revela que por lo menos 18 bienes, principalmente haciendas dedicadas a la ganadería, eran propiedad del hoy occiso, pero figuraban a nombre de sus hijos.

Línea de tiempo desde 2007