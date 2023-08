$!“Estoy viva de milagro”, el relato de la mujer que le cayó un árbol en su cama al sur de Bucaramanga

En diálogo con Vanguardia, Yaneth Díaz Toledo, una mujer de 54 años de edad, que vive con su esposo y una inquilina en el barrio Granjas de Julio Rincón, al sur de Bucaramanga, no duda en decirlo que sabe que ‘está viva de milagro’. Ella se dedica a la venta de helados caseros por las calles de la capital de Santander.

Sufrió varios golpes en la cabeza, los brazos, el rostro y la espalda. Pero salió caminando y consciente.

“Me llevaron a la clínica y me pusieron cinco puntos en la mandíbula, me duele la cabeza se me hizo un ‘chichón’ en la sien. Tengo morados por todas partes, pero estoy viva de milagro”, recordó Yaneth.

Lo que también mencionó la habitante del barrio Granjas de Julio Rincón fue que ella en las tardes dormía con una nieta la siesta, solo que ayer su nieta no fue a la casa, de ir quizá hubiera sido otra la noticia.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga retiró los escombros del árbol, así como las paredes y el techo de la vivienda que se desplomaron. La Alcaldía de Bucaramanga se comprometió a ayudarle a reponer los daños por la caída del árbol.

“Me dieron un mercado y colchonetas y me van ayudar a reconstruir mi casa, dos habitaciones quedaron destruidas. Perdí el televisor, el ventilador, mi cama y otros elementos, ahora a reponerme y seguir adelante”, dijo Yaneth.