$!Extraña muerte de un guarda de seguridad al interior de un motel de Bucaramanga

Son varias las inquietudes que tienen los familiares de Camilo Andrés Herrera Reyes, de 36 años, que era conocido entre sus amigos como ‘Maradona’, su oficio era guarda de seguridad y su pasión alentar al Atlético Bucaramanga desde la tribuna de sur.

El Cuerpo de Camilo Andrés fue encontrado en la noche del sábado 7 de octubre dentro de la habitación de una residencia ubicada en la carrera 18 con calle 54 del barrio La Concordia de Bucaramanga.

Según Dagoberto Herrera, padre del hincha del Atlético Bucaramanga, lo encontraron amarrado por el cuello a la base de un televisor colgado a la pared por lo que el caso apuntaría a que él se quitó la vida.

“Hay muchas dudas que tenemos sobre su muerte, cómo por ejemplo si entró solo o alguien lo acompañaba. Si hay otros signos de violencia en su cuerpo, no me lo dejaron ver y el cajón nos lo entregaron cerrado”, señaló el padre.

El pasado viernes 6 de septiembre, según el relato de Dagoberto, su hijo se fue a tomar con unos amigos y la fiesta se prolongó hasta el día sábado.

Una mujer con la que convivía fue la encargada de darle la noticia al padre de la muerte de ‘Maradona’.

“Primero nos dijeron que lo habían matado, después que se había quitado la vida. La verdad hay muchas dudas de lo que le ocurrió a mi hijo y ojalá las autoridades lo aclaren”, expresó.

Lo que además ha causado consternación entre sus familiares fue que el cuerpo de Camilo Andrés se lo entregaron en Medicina Legal en estado de descomposición.

“Es otra de las cosas que nos tienen indignados, no nos dan respuesta si el cuerpo no estuvo en nevera desde que llegó o qué pasó. Nos dice que no lo podemos abrir porque ya está en estado de descomposición, la cara de mi hijo quedó deformada”, indicó Dagoberto Herrera.

Vanguardia consultó el informe forense de la Sijin de la Policía Metropolitana de Bucaramanga donde se señaló que la muerte fue reseñada por un suicidio por suspensión con una sábana y a la habitación ingresaron dos personas más en diferentes momentos.

“La recepcionista nos manifiesta que a las 12:30 del mediodía entró la víctima y solicitó una de las habitaciones. Minutos después ingresó una femenina que solo permaneció una hora y se fue. Después ingresó otro sujeto que solo permaneció 10 minutos. Al terminar el tiempo de servicio, sobre las 7 de la noche, suben a la habitación y encuentran el cuerpo sin vida”, se concluyó en el informe.