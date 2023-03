Johan Yesid Flórez Ocampo era un joven de Bucaramanga, de 29 años de edad, que murió arrollado por un vehículo en la ciudad de Antofagasta en Chile. Johan migró hace cuatro años buscando una mejor calidad de vida.

Sobre su accidente no hay claridad de cómo sucedió. Lo que han manifestado las autoridades de tránsito chilenas es que él iba en su motocicleta, el pasado sábado 11 de marzo, y sufrió un desperfecto mecánico. Al bajarse a arreglar su vehículo, un carro lo impactó y su conductor emprendió la fuga.

El cuerpo quedó tendido en el pavimento y fue llevado hasta la morgue de esa ciudad donde aún permanece a la espera de ser reclamado por sus familiares.

Catherine Ocampo, la madre de Johan, aseguró que él trabajaba vendiendo licor a domicilio y en la madrugada del sábado salió en su motocicleta a entregar un pedido. Horas antes de su muerte habían hablado por Whatsapp y le había dejado un emotivo mensaje.

“Te amo madre, te amo madre, fue lo último que me escribió antes de despedirnos. Espero que se haga justicia porque lo que sabemos es que la moto se desencadenó, se bajó a arreglarla, no se percató que venía un auto y lo arrolló, murió de una vez del impacto y el conductor que me lo mató se voló”, aseguró la desconsolada mujer.

El joven santandereano vivía con otra colombiana quien había conocido en Chile y formaron un hogar.

Los documentos para traer de vuelta los restos de Johan ya fueron enviados al consulado. Sus familiares, que residen en el barrio Sotomayor, quieren realizar el sepelio en Bucaramanga.

Solo que cotizando los gastos de traslado, con funerarias de los dos países, los costos se encuentran entre los 12 y 15 millones de pesos. Dinero con el que no cuentan sus seres queridos.

“Estamos buscando el apoyo de conocidos y de las personas que nos quieran colaborar para sepultarlo aquí en la ciudad. No queremos dejar su cuerpo en Chile. Ya hemos reunido algunas ayudas, pero nos falta más recursos”, señaló Catherine Ocampo.

Por eso han habilitado una cuenta en Nequi, 321 469 0324, para donaciones.