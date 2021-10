Familia defiende al coordinador de una iglesia en Girón que fue condenado por violencia intrafamiliar

Un reconocido coordinador de labores de liturgia de una iglesia de Girón, fue capturado funcionarios del CTI de la Fiscalía con custodia de algunos soldados del Ejército Nacional.

El hombre era solicitado por la autoridad judicial para responder por el delito de violencia intrafamiliar habría ejercido entre los años 2015 y 2016 contra una menor de 15 años con quien sostuvo además una relación sentimental y dejó embarazada.

“El hoy condenado aprovechó su liderazgo como coordinador de labores de liturgia para convencer a la menor de que se fuera a vivir con él. Esa situación llevó a la joven a padecer múltiples episodios de violencia física y sicológica”, informó la Fiscalía dando a conocer a la opinión pública que lo habían condenado a ocho años de prisión.

Los hechos

Todo habría comenzado en abril del 2015 cuando coordinaba la formación de los grupos de coro, monaguillos, recolectores de la ofrendas y lectores.

La menor entonces hacía parte del grupo. Allí la habría convencido este hombre de 66 años, de irse a vivir con él.

Manifestó que soportó agresiones físicas propinarle puños en la boca, escupirle y golpearla hasta con palos. Dijo que una vez la amenazó y le puso un cuchillo en el cuello.

Denunció que todo el dinero que ganaba trabajando debía dárselo a él y que también era sometida a vejámenes sexuales sin su consentimiento, pero además sin los cuidados para evitar quedar embarazada.

Fue hasta en el 2016 cuando estaba en el cuarto mes de gestación que el hombre la habría amenazado con tirarla del balcón cuando estaban de visita donde un familiar.

La menor aprovechó esa oportunidad para escapar. Corrió hasta la casa de su abuela que estaba cerca y contó todo lo que habría padecido.

“Dañaron a mi papá de unamanera tan denigrante”

“Mi papá vivía con una tía y ella fue quien nos contó que esa niña frecuentaba la casa, en un principio dijeron que solo era una amistad pero luego supimos que tenían una relación consentida. En una celebración que tuvimos ella llegó escapada de su casa. Tomamos el teléfono y le informamos a la mamá que fuera a recogerla. Mi hermana y yo nos alejamos de mi papá por esa relación, no la veíamos bien. Ellos se fueron a vivir a una habitación, nosotros tenemos conversaciones donde ella le decía a mi papá que lo amaba y le pedía cosas sexuales. Mi papá no cometió ninguna de las cosas que dijo, su error fue enamorarse de ella. Cuando se dejaron y nació la niña, nunca se la dejó ver. Por un amparo de pobreza el pudo solicitar la prueba de ADN y darle el apellido. Le pasaba una mensualidad pero nunca se la permitieron ver.

“Él asistió a las primeras audiencias pero dijo que no lo volvieron a notificar por eso no asistió. Lo sentenciaron y ya no podemos hacer mucho. A mi papá lo capturaron como si fuera el peor narcotraficante. Soy mujer y si mi papá hubiese hecho todo eso no lo estaría apoyando pero él es inocente”, asegura.