Aunque le dijo a su madre que se acostaría temprano, para madrugar a trabajar, a Leonel Andrés García Antolínez le dieron las 10:30 de la noche tomando cerveza a las afueras de su casa en el asentamiento humano 5 de Enero, cerca al José Antonio Galán en Bucaramanga.

Allí fue baleado por un sujeto con quien minutos antes sostuvo una discusión.

“Yo estaba durmiendo, me llamaron a decirme que se lo habían llevado al hospital porque le habían disparado, al momentico volvieron a marcar que se había muerto. Se lo tragaron, no es justo que me lo mataran así”, dijo Yolanda Antolínez, su mamá.

¿Qué ocurrió?

Andrés y un amigo departían en las estrechas peatonales del sector cuando pasó un sujeto, a quien conocen como ‘Luisito’, a quien al parecer García Antolínez habría ofendido, lo que desencadenó una discusión.

“Supuestamente mi hijo le dijo que ‘era picado de loca’ y eso no le gustó, después se fue a buscar a los compinches y llegaron otra vez, le dispararon y se fueron”, agregó doña Yolanda.

Leonel recibió dos impactos de bala, uno de ellos en el pecho que lo dejó agonizante, fue llevado en una moto al Hospital Local del Norte, a donde llegó muerto.

“Que no quede impune porque él era un chino trabajador, y que se lo vayan a tragar así fácilmente cagados de la risa no puede ser. Que las autoridades me colaboren en eso”, suplicó Yolanda mientras lloraba al menor de sus 4 hijos.