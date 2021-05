Familia fue víctima de robo en Cañaveral

La soledad de la calle 32 de Cañaveral, fue propicia para que los delincuentes amedrentaran y robaran a una familia que se movilizaba por allí a las 7:00 de la noche. Un vigilante que se percató de todo resultó herido con un arma traumática y se recupera de forma satisfactoria.

Uno de los afectados narró el momento de angustia que vivió, pues temía que le hicieran daño a su esposa o su hijo. “Una moto golpeó mi vehículo y en ese momento otro carro se me parqueó de frente para bloquear el paso. En ese momento no entendía, porque el motociclista comenzó a gritar y pensé que necesitaba ayuda, que le había pasado algo. Bajé la ventana, pero él ya había intentado abrir la puerta de atrás y no pudo, por lo que trató de meterse al carro por mi puesto”, manifestó la víctima, quien aseguró que era una banda como de 4 hombres.

En el forcejeo, el ladrón exigió que le entregara el reloj y sin poner resistencia lo hizo . Fue en ese momento que un guarda del sector se dio cuenta y trató de espantarlo. “Arranqué y pasé como pude. Todo ocurrió muy rápido y se escucharon disparos”, comentó la víctima.

Al sentirse delatados, huyeron pero antes le propinaron un disparo con arma traumática en una pierna al vigilante.

El caso fue conocido por la Policía y ya adelantan la investigación.