Fiscalía imputará cargos contra el cirujano Antonio Figueredo por violencia intrafamiliar y acceso carnal violento

A las 2:00 de la tarde de este 15 de diciembre, la Fiscalía imputará cargos contra el cirujano Antonio Figueredo, señalado de golpear brutalmente a María Paula Pizarro, una joven médica de 27 años.

Violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, serán los delitos imputados, además, solicitarán una medida de aseguramiento en contra del cirujano. La diligencia se cumplirá en el Centro de Servicios Judiciales de Floridablanca.

Cabe recordar que esto se da luego de que varias mujeres denunciaran haber sido víctimas del reconocido cirujano. Vanguardia conoció que Figueredo ya incumplió una citación a la Comisaría de Familia que estaba programada para el pasado 6 de diciembre.

“Nunca llegó y envió a su abogado. No sabemos nada de su paradero”, le dijo a Vanguardia una persona vinculada al proceso.

La primera denuncia tuvo lugar el pasado 12 de noviembre, cuando María Paula Pizarro contó a la revista Semana que fue víctima de las agresiones de Figueredo.

Ese día salió con su presunto agresor del bar Macondo, sector de Cabecera en Bucaramanga. De acuerdo con el relato de la víctima, “él pagó la cuenta con mi plata. Nos montamos al carro y empezó a decirme que yo no merecía ir a un hotel. Me llevó a una residencia, me pidió que le bailara, yo le manifesté que no; me quitó el celular, empezó a ver algunos mensajes de mis amigos, y me dio un puño en el ojo izquierdo.

“Me tiró al piso, me empezó a pegar patadas, yo me puse en posición fetal, como pude me subí al carro”, relató la mujer a Semana.

La víctima le añadió a Semana que “luego me llevó al sótano de un parqueadero, se cogía la cabeza, decía: ‘Usted se tiene que perder, no se puede ir para su casa así, váyase para la casa de una amiga (...)’. Yo estaba muy asustada, le pedí a Dios que me ayudara, estaba temblando”.

Contra Figueredo reposan dos denuncias más de violencia contra la mujer.

Tras conocerse los hechos, la Fundación Cardiovascular de Colombia, apartó al galeno de su cargo mientras avanza la investigación.

A través de una columna de opinión publicada este sábado en Vanguardia, Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, rechazó la violencia a la que habrían sido sometidas varias mujeres por parte del cirujano Antonio Figueredo.

“Rechazamos con vehemencia y lamentamos esta grave situación, sobre la cual esperamos que la justicia actúe con prontitud para esclarecer los hechos y aplicar la pena correspondiente en caso de ser declarado culpable.

Inmediatamente fui informado de lo sucedido por el mismo padre de la víctima, desencadenamos los procesos internos correspondientes para el manejo de este tipo de situaciones.

“Siendo el denunciado empleado de la FCV, se han tomado las decisiones pertinentes y necesarias respetando el debido proceso tanto en la justicia penal como el laboral interno. Se procedió a retirarlo de todas las responsabilidades directivas y a separarlo de sus actividades como médico mientras las investigaciones avanzan y disponemos de elementos jurídicos para definir su situación laboral”.

Las primeras denuncias en contra de Antonio Figueredo surgieron de María Paula Pizarro y Érika Plata, dos mujeres que no callaron los maltratos que sufrieron y que motivaron nuevas denuncias. Una tercera mujer, que reservó su nombre por seguridad, relató de qué manera se convirtió en víctima de violencia intrafamiliar a manos del cirujano. Con todas ellas Figueredo sostuvo relaciones sentimentales clandestinas.