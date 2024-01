Fiscalía imputará el delito de feminicidio agravado al hombre acusado de asesinar a su hijastra de dos años en Bucaramanga

“A las 7:00 a.m., llegó llamándome, diciendo que era urgente. Cuando abrí la puerta, me entregó a la niña muerta en mis brazos, afirmando que se había caído por las escaleras”, relató la madre con dolor a una cadena radial.

“El sábado, él golpeó fuertemente al hijo y yo estaba presente. Al defender al niño, me agarró del pelo, me arrojó al suelo, me propinó un golpe y me estranguló con fuerza. Cuando se disponía a atacarme de nuevo, respondí con una patada en el abdomen. Se quedó mirando y se fue”, relató Rosa.

En la actualidad, ella solicita ayuda a las autoridades para garantizar su seguridad, ya que teme represalias por parte del acusado y su familia.

“Las hermanas y todos los familiares están amenazando porque publicaron las fotos en internet. Están profiriendo amenazas verbales, argumentando que debo pagar porque son mentiras y acusaciones falsas, cuando todas las pruebas lo incriminan a él. La niña no se cayó de las escaleras, él la sacó muerta de la habitación”, concluyó la joven.

El cuerpo de la niña fue trasladado a la morgue de Medicina Legal y se espera que en las próximas horas se realicen las honras fúnebres. Los otros menores de edad se encuentran bajo custodia de las autoridades.